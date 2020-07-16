УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Гибридный ход": Россия в ОБСЕ устроила демарш против Украины

Выходка российской делегации не повлияла на политику большинства остальных национальных делегаций, подчеркнул Цимбалюк.

16 июля 2020, 10:42
Гибридная война - Россия в ОБСЕ устроила демарш против Украины
Гибридная война - Россия в ОБСЕ устроила демарш против Украины / "РИА Новости Украина"

15 июля делегация России устроила демарш во время Форума безопасного сотрудничества (ФБС) и Постоянного совета ОБСЕ, покинув заседание. Перед этим российская сторона безуспешно пыталась избежать обсуждения гибридной агрессии РФ против Украины.

"Особое отношение делегации РФ к тематике гибридных угроз не было неожиданностью. Оставался лишь вопрос, каким образом российская делегация отреагирует: попытается закрыть его каким-то своим нарративом или каким-либо иным способом. Думаю, их демарш был вызван тем, что просто не нашлось других ходов, мыслей и текстов для реагирования", – рассказал постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, передает Укринформ.

Читайте такжеКремль готов "к размену": экс-депутат Госдумы назвал условия окончания войны на ДонбассеУход российской делегации Цимбалюк назвал своеобразным "гибридным ходом": россияне просто сделали вид, будто данная тема России не касается.

"Однако большинство национальных делегаций в своих отдельных выступлениях продемонстрировали, что это не так. Говоря о гибридных военных действиях, они приводили именно пример российской агрессии против Украины", – добавил дипломат.

Ранее Киев ответил на требование Москвы об особом статусе Донбасса. Дмитрий Кулеба назвал неприемлемыми заявления представителя России в ТКГ Бориса Грызлова.

Напомним, в РФ заявили о "двух новых государствах" в Украине – Киев потребовал объяснений. Украина по-прежнему привержена минским соглашениям – а вот позиция России в этом вопросе неясна, заявил Цимбалюк.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

ОБСЕ новости Украины новости России Евгений Цимбалюк
Сейчас вы просматриваете новость «"Гибридный ход": Россия в ОБСЕ устроила демарш против Украины». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

10:42
"Гибридный ход": Россия в ОБСЕ устроила демарш против Украины
10:41
"Эротика, секс с утра": Настя Каменских взбудоражила фантазию откровенным фото
10:37
Коронавирус в Украине и мире 16 июля: за сутки заразились 225 тысяч человек
10:36
Комитет Рады одобрил назначение Шевченко главой НБУ
10:17
В Киеве за сутки нашли еще больше сотни больных коронавирусом
10:17
Белорусский Майдан: почему противники Лукашенко мало чем отличаются от самого диктатора мнение Видео
10:02
Штрафы за пьяную езду и полицейские засады: что ждет водителей на дорогах Украины
10:00
Повышают риск рака и диабета: диетологи назвали 5 продуктов
09:50
Симптомы нарастают молниеносно: врач рассказал, как развивается пневмония при COVID-19
09:46
Семью Иосифа Пригожина выселили из дома
09:31
Белый самолет Наталья Могилевская - новый клип в ретро-стиле Видео
09:00
Коронавирус в Украине 16 июля: число зараженных резко возросло
08:56
Школьников Украины поделят на четыре зоны с разными сценариями обучения
08:49
США ударили санкциями по бизнесмену из ближайшего окружения Путина
08:39
Зеленский и Петрашко решили спасать не экономику, а свои рейтинги мнение
08:27
Ученые развенчали популярный миф о коронавирусе
08:00
Медики назвали причины постоянного голода
07:52
Без обсервации и тестов на COVID-19: украинцам разрешили въезд в еще одну страну
07:27
Это неминуемо: карантин в Украине затянется на второй год – СМИ
06:55
Кому выгоден и чем опасен конфликт Армении и Азербайджана мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять