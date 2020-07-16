"Гибридный ход": Россия в ОБСЕ устроила демарш против Украины

Гибридная война - Россия в ОБСЕ устроила демарш против Украины / "РИА Новости Украина"

15 июля делегация России устроила демарш во время Форума безопасного сотрудничества (ФБС) и Постоянного совета ОБСЕ, покинув заседание. Перед этим российская сторона безуспешно пыталась избежать обсуждения гибридной агрессии РФ против Украины.

"Особое отношение делегации РФ к тематике гибридных угроз не было неожиданностью. Оставался лишь вопрос, каким образом российская делегация отреагирует: попытается закрыть его каким-то своим нарративом или каким-либо иным способом. Думаю, их демарш был вызван тем, что просто не нашлось других ходов, мыслей и текстов для реагирования", – рассказал постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, передает Укринформ.

Читайте такжеКремль готов "к размену": экс-депутат Госдумы назвал условия окончания войны на ДонбассеУход российской делегации Цимбалюк назвал своеобразным "гибридным ходом": россияне просто сделали вид, будто данная тема России не касается.

"Однако большинство национальных делегаций в своих отдельных выступлениях продемонстрировали, что это не так. Говоря о гибридных военных действиях, они приводили именно пример российской агрессии против Украины", – добавил дипломат.

Ранее Киев ответил на требование Москвы об особом статусе Донбасса. Дмитрий Кулеба назвал неприемлемыми заявления представителя России в ТКГ Бориса Грызлова.

Напомним, в РФ заявили о "двух новых государствах" в Украине – Киев потребовал объяснений. Украина по-прежнему привержена минским соглашениям – а вот позиция России в этом вопросе неясна, заявил Цимбалюк.