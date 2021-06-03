Гордон сделал резкое заявление о России и Беларуси и упрекнул Украину из-за Запада

Украина должна разорвать экономические отношения с Беларусью и Россией, так как торговать с "негодяями" и "людоедами" нельзя – Гордон / УНИАН

Украинское государство может решить все свои экономические проблемы самостоятельно. Нужно развивать бизнес и продать предпринимателям все, кроме стратегических, государственные предприятия. При этом следует прекратить экономические отношения с РФ и Беларусью, так как "с людоедами и негодяями торговать нельзя". Также Киеву не надо надеяться на Запад. Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон.

"Все можно делать, себя обеспечивать, хватит плакаться. Дайте возможность предпринимателям делать дело, продайте все частному бизнесу, кроме 5-10 стратегических предприятий. Прекратите торговать с Беларусью, Россией, нельзя с людоедами и негодяями торговать. И хватит надеяться на Запад", - сказал он в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, в стране есть деньги, и задача государства заключается в том, чтобы правильно их распределить. Нужно уменьшить налоговую нагрузку на населения и предоставить возможность людям развивать бизнес.

"В Украине есть деньги. По словам Михаила Саакашвили, 37 млрд долларов проходит мимо бюджета ежегодно. Направьте их на народное хозяйство! Перестаньте людей давить налогами, законами тупыми вашими. Наладьте то, чтобы простой украинец мог вкладывать в себя, в свой бизнес, дайте ему возможность. Мы все будем тут потреблять, если оно будет хорошего качества, но дайте людям сделать это. Наш рынок покажет, все практически можно делать у нас. Страна одна из самых богатых в Европе и мире, у нас столько всего лежит в земле", - подчеркнул Дмитрий Гордон.

Ранее экономист Андрей Илларионов заявил, что в Украине существует проблема запредельной налоговой нагрузки. По этой причине экономика страны не растет. Как полагает эксперт, нужно снизить уровень государственных доходов по отношению к ВВП с 40% до 15%, и тогда пойдет рост украинской экономики.

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