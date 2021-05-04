"Издевательство и советские методы": в Нафтогазе указали на ошибки Шмыгаля

Скандал в Нафтогазе: Набсовет обвинил Шмыгаля в советских методах / Илюстрація Reuters

Премьер-министр Денис Шмыгаль и украинский Кабмин действуют советскими методами, заявили члены наблюдательного совета Нафтогаза, которые написали заявление об отставке, в своем открытом письме.

По их словам, причина увольнения главы Нафтогаза Андрея Коболева (убытки почти в 20 миллиардов гривен) не совсем корректна, так как финансовые показатели компании растут, и в первом квартале 2021 года ожидается прибыль.

При этом ранее правительство и президент Украины согласовали продление срока полномочий председателя правления еще на четыре года.

"Смена главы правления ... нарушение стандартов корпоративного управления. (...) Мы не можем поддерживать советские методы, которыми наблюдательный совет лишают компетенции лишь на короткий промежуток времени для того, чтобы сменить председателя правления. И все это произошло на основании одного и того же решения общего собрания акционеров в день, когда наблюдательный совет не имел полномочий. Это просто издевательство над основополагающими практиками корпоративного управления", – сообщается в письме.

Кроме того, наблюдательный совет подчеркнул, что кандидатура Юрия Витренко на должность главы Нафтогаза не рассматривалась ни разу.

Увольнение Коболева из Нафтогаза: