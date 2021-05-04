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"Издевательство и советские методы": в Нафтогазе указали на ошибки Шмыгаля

4 мая 2021, 13:04
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В наблюдательном совете НАК считают, что причина увольнения Андрея Коболева (убытки почти в 20 миллиардов гривен) не совсем корректна.

Скандал в Нафтогазе Набсовет обвинил Шмыгаля в советских методах
Скандал в Нафтогазе: Набсовет обвинил Шмыгаля в советских методах / Илюстрація Reuters

Премьер-министр Денис Шмыгаль и украинский Кабмин действуют советскими методами, заявили члены наблюдательного совета Нафтогаза, которые написали заявление об отставке, в своем открытом письме.

По их словам, причина увольнения главы Нафтогаза Андрея Коболева (убытки почти в 20 миллиардов гривен) не совсем корректна, так как финансовые показатели компании растут, и в первом квартале 2021 года ожидается прибыль.

При этом ранее правительство и президент Украины согласовали продление срока полномочий председателя правления еще на четыре года.

"Смена главы правления ... нарушение стандартов корпоративного управления. (...) Мы не можем поддерживать советские методы, которыми наблюдательный совет лишают компетенции лишь на короткий промежуток времени для того, чтобы сменить председателя правления. И все это произошло на основании одного и того же решения общего собрания акционеров в день, когда наблюдательный совет не имел полномочий. Это просто издевательство над основополагающими практиками корпоративного управления", – сообщается в письме.

Кроме того, наблюдательный совет подчеркнул, что кандидатура Юрия Витренко на должность главы Нафтогаза не рассматривалась ни разу.

Увольнение Коболева из Нафтогаза:

  • 28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины, а также главы правления Андрея Коболева. Кабмин назначил вместо Коболева Юрия Витренко.
  • Основанием для принятия этого решения стало рассмотрение отчета деятельности компании за 2020 год. По итогам прошлого года Нафтогаз получил 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривалась прибыль в размере 11,5 млрд грн.
  • По результатам заседания общего собрания акционеров работа набсовета и правления Нафтогаза в 2020 году признана неудовлетворительной.
  • В НАК Нафтогаз подвергли критике решение правительства и посчитали такой шаг "юридической манипуляцией". В компании уточнили, что собрание акционеров не может вносить предложения об увольнении или назначении главы Нафтогаза, так как этот вопрос остается в компетенции наблюдательного совета.
  • В Вашингтоне считают, что увольнение Коболева ставит под угрозу проведение реформ в Украине.

Нафтогаз Юрий Витренко Андрей Коболев новости Украины Денис Шмыгаль
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