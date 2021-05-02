Кабмин отреагировал на заявление об отставке Набсовета Нафтогаза

Правительство просит Наблюдательный совет Нафтогаза продолжить работу в компании на определенный период.
Кабинет министров Украины получил уведомление о решении Наблюдательного совета НАК Нафтогаз уйти в отставку с 14 мая. Однако правительство предлагает членам Набсовета продолжить работу до того момента, пока не будет избран новый состав совета.
Как сообщатся на сайте правительства, Кабмин принял во внимание информацию об отставке Набсовета Нафтогаза и своим распоряжением от 28 апреля предлагает совету продолжить работу на период проведения нового конкурса, по результатам которого будет избран новый Наблюдательный совет.
"Кабмин надеялся, что Наблюдательный совет "Нафтогаза", в продолжение лучших практик корпоративного управления, примет позицию относительно дальнейшего выполнения своих обязанностей. Это обеспечит качественное, независимое и устойчивое управление крупнейшей государственной компанией", - подчеркнули в Кабмине.
Нафтогаз – новости
- Кабинет министров Украины 28 апреля провел собрание акционеров национальной акционерной компании Нафтогаз Украины, по итогам которого работа Набсовета и правления компании была признана неудовлетворительной. В результате было принято решение об отставке руководителя компании Андрея Коболева.
- В НАК Нафтогаз подвергли критике решение правительства и посчитали такой шаг "юридической манипуляцией". В компании уточнили, что собрание акционеров не может вносить предложения об увольнении или назначении главы Нафтогаза, так как этот вопрос остается в компетенции Наблюдательного совета.
- После отставки Коболева Нафтогаз возглавил Юрий Витренко, который в 2018 году был исполнительным директором компании. До недавних пор политик исполнял обязанности министра энергетики в правительстве Дениса Шмыгаля.
- 30 апреля после встречи с новым главой Нафтогаза Юрием Витренко в компании заявили о том, что члены Набсовета написали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Полномочия совета будут прекращены с 14 мая.