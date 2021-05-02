Кабмин отреагировал на заявление об отставке Набсовета Нафтогаза

Кабмин предложил Набсовету Нафтогаза продолжить работу до того момента, пока не будет избран новый совет / УНИАН

Кабинет министров Украины получил уведомление о решении Наблюдательного совета НАК Нафтогаз уйти в отставку с 14 мая. Однако правительство предлагает членам Набсовета продолжить работу до того момента, пока не будет избран новый состав совета.

Как сообщатся на сайте правительства, Кабмин принял во внимание информацию об отставке Набсовета Нафтогаза и своим распоряжением от 28 апреля предлагает совету продолжить работу на период проведения нового конкурса, по результатам которого будет избран новый Наблюдательный совет.

"Кабмин надеялся, что Наблюдательный совет "Нафтогаза", в продолжение лучших практик корпоративного управления, примет позицию относительно дальнейшего выполнения своих обязанностей. Это обеспечит качественное, независимое и устойчивое управление крупнейшей государственной компанией", - подчеркнули в Кабмине.

Нафтогаз – новости