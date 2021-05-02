В США прошлись по увольнению Коболева из Нафтогаза

В США отреагировали на отставку Коболева / УНИАН

Решение украинских властей сменить руководство НАК Нафтогаз Украины и уволить Андрея Коболева с поста главы правления вызвало глубокую обеспокоенность в США. Об этом во время брифинга заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы глубоко обеспокоены недавними действиями кабинета министров Украины по манипулированию существующими... нормами, чтобы заменить руководство ведущей энергетической компании Украины", — сказал Прайс.

В Вашингтоне считают, что увольнение Коболева ставит под угрозу проведение реформ в Украине.

Увольнение Коболева из Нафтогаза: