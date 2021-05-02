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В США прошлись по увольнению Коболева из Нафтогаза

2 мая 2021, 22:58
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В Вашингтоне считают, что увольнение Коболева ставит под угрозу проведение реформ в Украине.

Коболев
В США отреагировали на отставку Коболева / УНИАН

Решение украинских властей сменить руководство НАК Нафтогаз Украины и уволить Андрея Коболева с поста главы правления вызвало глубокую обеспокоенность в США. Об этом во время брифинга заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы глубоко обеспокоены недавними действиями кабинета министров Украины по манипулированию существующими... нормами, чтобы заменить руководство ведущей энергетической компании Украины", — сказал Прайс.

В Вашингтоне считают, что увольнение Коболева ставит под угрозу проведение реформ в Украине.

Увольнение Коболева из Нафтогаза:

  • 28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины, а также главы правления Андрея Коболева и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.
  • Основанием для принятия этого решения стало рассмотрение отчета деятельности компании за 2020 год. По итогам прошлого года Нафтогаз получил 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривалась прибыль в размере 11,5 млрд грн.
  • По результатам заседания общего собрания акционеров работа набсовета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной.
  • В Нафтогазе заявили, что данное решение является политической манипуляцией и надругательством над принципами корпоративного управления.

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