В США прошлись по увольнению Коболева из Нафтогаза

В Вашингтоне считают, что увольнение Коболева ставит под угрозу проведение реформ в Украине.
Решение украинских властей сменить руководство НАК Нафтогаз Украины и уволить Андрея Коболева с поста главы правления вызвало глубокую обеспокоенность в США. Об этом во время брифинга заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
"Мы глубоко обеспокоены недавними действиями кабинета министров Украины по манипулированию существующими... нормами, чтобы заменить руководство ведущей энергетической компании Украины", — сказал Прайс.
В Вашингтоне считают, что увольнение Коболева ставит под угрозу проведение реформ в Украине.
Увольнение Коболева из Нафтогаза:
- 28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины, а также главы правления Андрея Коболева и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.
- Основанием для принятия этого решения стало рассмотрение отчета деятельности компании за 2020 год. По итогам прошлого года Нафтогаз получил 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривалась прибыль в размере 11,5 млрд грн.
- По результатам заседания общего собрания акционеров работа набсовета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной.
- В Нафтогазе заявили, что данное решение является политической манипуляцией и надругательством над принципами корпоративного управления.
Автор: Екатерина Трохимчук