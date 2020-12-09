Кабмин согласовал приватизацию 18 предприятий Укроборонпрома

Приватизация нужна для совершенствования системы управления ОПК.
Сегодня Кабмин согласовал передачу на приватизацию Фонду госимущества 18 предприятий Укроборонпрома.
Соответствующее решение принято на заседании правительства, пишет пресс-служба ведомства.
В пояснительной записке говорится, что приватизация этих объектов необходима для совершенствования системы управления ОПК. Эти предприятия не задействованы в выполнении Государственного оборонного заказа, а также не включены в кооперационные цепочки по производству вооружений и военной техники.
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Общая стоимость активов этих объектов составляет 280 млн гривен. В сферу управления Фонда госимущества для последующей приватизации передаются:
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Автор: Екатерина Трохимчук