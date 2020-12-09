Кабмин согласовал приватизацию 18 предприятий Укроборонпрома

Кабмин согласовал приватизацию предприятий Укроборонпрома / Укроборонпром

Сегодня Кабмин согласовал передачу на приватизацию Фонду госимущества 18 предприятий Укроборонпрома.

Соответствующее решение принято на заседании правительства, пишет пресс-служба ведомства.

В пояснительной записке говорится, что приватизация этих объектов необходима для совершенствования системы управления ОПК. Эти предприятия не задействованы в выполнении Государственного оборонного заказа, а также не включены в кооперационные цепочки по производству вооружений и военной техники.

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Общая стоимость активов этих объектов составляет 280 млн гривен. В сферу управления Фонда госимущества для последующей приватизации передаются:

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