СБУ выявила переплату Укроборонпрома России за поставку комплектующих

СБУ расследует связи Укроборонпрома с РФ / Фото: пресс-служба Укроборонпрома

В 2015-2019 году через иностранные фирмы-прокладки предприятия государственного концерна Укроборонпром закупали российскую продукцию военного назначения по стоимости, которая объективно была завышена в два-три раза.

Как сообщает Liga.net со ссылкой на материалы досудебного расследования Главного следственного управления СБУ, следователи в рамках досудебного расследования уже обратились в суд с ходатайством о временном доступе к документам Шевченковской райгосадминистрации в Киеве.

"Как отмечается в решении суда, спецэкспортеры в интересах украинских оборонных предприятий заключали импортные контракты на поставку комплектующих с иностранными компаниями (ОАЭ, Чехия, Великобритания, Кипр и т.п.). При этом, фактически в Украину поставлялась продукция военного назначения и двойного использования, изготовленная на санкционных предприятиях РФ (так называемая "схема обхода прямых поставок"). Стоимость таких поставок была завышенной в 2-3 раза", - говорится в сообщении.

Следователи отмечают, что дочернее предприятие госконцерна - "Спецтехноэкспорт" - в период с февраля 2018 по июнь 2019 года, согласно договору, перечислило на счета компании Kalipsum Plus SRO из Чехии 4,1 млн долларов.

Как отметили в СБУ, в течение 2015-2019 годов неустановленные лица организовали механизмы хищения госсредств Укроборонпрома. Они закупали и продавали комплектующие через иностранные фирмы-прокладки.

"Одна из таких иностранных компаний - Slige S.R.O. (Чехия), которую зарегистрировали в июне 2009 года. Она занимается поставками медицинского оборудования и оборудования для энергетических установок", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен. В них якобы замешано окружение экс-президента Петра Порошенко, в том числе Игорь Гладковский и Олег Гладковский.

Позже в Facebook и Telegram пользователи начали обсуждать незначительную сумму залога для соратника и бизнес-партнера бывшего президента Петра Порошенко.