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"Не выйдешь пока не доешь манную кашу": соцсети возмущены залогом для Гладковского

19 октября 2019, 19:30

Лидеры мнений недоумевают, почему суд принял решение, которое однозначно позволит соратнику Порошенко выйти на свободу.

Общественность возмущена залогом для Гладковского в 10 млн грн / Фото: Lb.ua

Высший антикоррупционный суд 19 октября избрал меру пресечения для задержанного накануне бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского в виде двух месяцев содержания под стражей, установив залог в размере 10,6 млн гривен и спровоцировав волну возмущения в украинском сегменте соцсетей.

В Facebook и Telegram пользователи начали обсуждать незначительную сумму залога для соратника и бизнес-партнера бывшего президента Петра Порошенко.

"Прокуратура просила назначить Свинарчуку залог 100 миллионов гривен. Но судом было принято решение назначить залог 10 623 130 гривен. Я так понимаю, что это и есть тот кэшбек 10% за коррупционера, про который активно рассказывали представители власти в последнее время", - иронизирует блогер Денис Гороховский.

"Спиздил у народа 250 миллионов. Оформляешь кражу с помощью правоохранителей, платишь как честный и добропорядочный гражданин залог 10 миллионов. 240 миллионов остается на личные расходы. Свинарчук, спасибо за онлайн бизнес-тренинг", - пишет телеведущий Максим Назаров.

"Объясните мне, глупой. Пашинского, за какую-то бытовую хрень, с которой все уже давно выяснено, отправляют за решетку на два месяца без права залога. Отказав также выпустить на поруки (при апелляции). Гладковского, который скирдовал все последние пять лет не приходя в сознание, тоже арестовывают на два месяца. Но со смешным залогом в десять миллионов. Это для простого смертного - деньги, а ему в неделю больше заносили. Так что выходные он, конечно, в СИЗО проведёт, а уже в понедельник наверняка выйдет. Где тут логика, если рассматривать конкретно два кейса? С точки зрения закона (уж извините, я - за правовое государство).Именно вот по закону, ничего личного (в том числе личную неприязнь)",- вопрошает в Facebook журналист и блогер Соня Кошкина.

На ее вопрос ответил народный депутат от партии Слуга народа Макс Бужанский.

"Объясняю. Уголовно-процессуальный кодекс написан таким образом, что несмотря на пятилетнее изнасилование шестью сотнями правок, иногда продолжает работать.

Идеология его состоит в том, чтобы не мариновать годами в тюрьмах людей, не совершивших насильственных преступленений, дожидаясь, пока они поделятся украденным со следствием. Внес залог, сиди дома, жди суда.

Пашинский совершил преступление, социально опасное, немного пострелял в гражданина стоя из положения лежа. Поэтому опасен для общества и должен сидеть в клетке.

А Свинарчуку предъявили укрытие доходов от аренды квартиры, общество всё прекрасно понимает, но угрозы от этого не ощущает. Поэтому он пошел под залог. Да, возможен вариант, что его дело продают, сливают намеренно и тд, всё может быть. Но формально- будь Пашинским невооруженным вором, тоже вышел бы под залог", - отметил Бужанский.

"10 миллионов 623 тысячи 130 гривен залога для Свинарчука. Внесение залога и выход на волю теперь лишь вопрос времени. Для него, в отличие миллионов ограбленных им вместе с патроном украинцев, это копейки ... Они такие залоги могут вносить каждый день ... Насколько был прав Порошенко - феерическое шоу! Спасибо за просмотр и хороших выходных!" – написал экс-нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

"Пока не выпустят Гладковского, маршрутки Богдан будут ездить без отопления. Ну то есть как обычно…" – написал журналист Денис Бигус, один из авторов расследования о махинациях Гладковского в Укроборонпроме.

"10 млн грн залога для Гладковского. Могли вообще сказать: не выйдешь пока не доешь манную кашу!" – пошутил журналист Михаил Ткач.

"Сумма залога за выход из под стражи Олега Гладковского составляет 10 623 130 грн.

Совокупный долг по заработной плате перед восьмидесяти тысячами (!) работниками Укроборонпрома составляет 1,1 млрд (!) грн. Это тот самый Концерн, заводы которого недополучал сотни миллионов из-за махинаций с гособоронзаказом, шулерством на тендерах и грабежом на выполнении заказов.

Справедливость не всегда законна. Закон не всегда справедлив", - написал Экс-нардеп Мустафа Найем.

"Для всех, кто удивляется смешному залогу Свинарчука, расскажу почему все аналогичные дела будут слиты в турборежиме. Давайте вспоминать. 

5 ноября 2015 года. Время жатвы свинооборонпрома. Виктор Чумак  - депутат от БПП.

Он рвется к власти. Готов быть кем угодно, лишь бы начальником. При президенте Порошенко. Просится быть Генпрокурором. Рекламирует себя. В риторике, Чумак невероятен. Кстати, Рябошапке стоит напрячься. Такой конкурент с такими амбициями доведет до цугундера. А нам стоит осознать: чумаки, рябошапки, холодницкие, сытники - это подельники свинооборонпрома. Все чем они запомнятся – это очковтирательство. Ворон ворону глаз не выклюет", - пишет в Telegram экс-министр юстиции Елена Лукаш, соратница бывшего президента Виктора Януковича.

Напомним, ранее журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен. В них якобы замешано окружение экс-президента Петра Порошенко, в том числе Игорь Гладковский и Олег Гладковский.

залог Игорь Мосийчук антикоррупционный суд Олег Гладковский Мустафа Найем Денис Гороховский Макс Бужанский Соня Кошкина новости Украины Макс Назаров
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