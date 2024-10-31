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Ким Чен Ыну грозит ответка от Украины: Зеленский назвал сценарий

Андрей Ганчук
31 октября 2024, 20:45
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Киев будет принимать решения после того, как военные КНДР вступят в войну в Украине.
Зеленский, Ким Чен Ын
Зеленский допустил, что Украина подаст в МУС на Ким Чен Ына / Коллаж: Главред, фото: скриншот Facebook, Википедия

Главные тезисы Зеленского:

  • Украина может подать в МУС на Ким Чен Ына
  • Киев готов вместе с Сеулом наказать КНДР

Украина может подать в Международный уголовный суд на северокорейского диктатора Ким Чен Ына. Решения будут приниматься после того, как военные КНДР вступят в боевые действия на территории украинского государства. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Во время интервью южнокорейскому телеканалу KBS у главы государства спросили о том, подаст ли Киев в МУС на Ким Чен Ына. И президент не исключил такой сценарий.

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"Мы будем принимать решения после боевого применения армии КНДР против граждан Украины. Но если Южная Корея будет поддерживать соответствующие наши пути, то, я думаю, вместе с союзниками мы готовы к соответствующим шагам", - подчеркнул Владимир Зеленский.

корея кндр
Что известно о Южной Корее и КНДР / Инфографика: Главред

Кто такой Ким Чен Ын

Ким Чен Ын - северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель. Диктатор, сын бывшего диктатора Северной Кореи Ким Чен Ира. После смерти отца с 29 декабря 2011 года занял его должность. Верховный руководитель Северной Кореи (с 2011). Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (с 2021). Маршал КНДР (2012). Генералиссимус КНДР (2022), пишет Википедия.

Войска КНДР на войне РФ и Украины – новости по теме:

Как ранее сообщал Главред, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что часть из 10 000 солдат КНДР уже вблизи Украины. По его словам, США очень серьезно относятся к ситуации и призывают Россию изменить курс.

Военные КНДР вступят в бой в ноябре, считает постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица. Около 12 тысяч северокорейских боевиков проходит подготовку на пяти полигонах Восточного военного округа РФ.

КНДР отправила в Россию своих генералов, написали журналисты Reuters. Один из них будет принимать важных решения до тех пор, пока Москва и Пхеньян не наладят применение северокорейских военных в войне.

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