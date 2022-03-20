Китай не будет оказывать России военно-техническую поддержку: в Пекине сделали заявление по Украине

Китай не рассматривает каких-либо форм военно-технической поддержки РФ.
Китай не рассматривает каких-либо форм военно-технической поддержки России.
Пекин и дальше намерен придерживаться независимой позиции в отношении Украины, заявил глава китайской дипломатии Ван И, пишет Reuters.
Китай стоит на правильной стороне истории в отношении украинского кризиса, как покажет время, и его позиция соответствует пожеланиям большинства стран, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
"Китай никогда не примет никакого внешнего принуждения или давления и выступает против любых необоснованных обвинений и подозрений в отношении Китая", — заявил Ван И журналистам в субботу вечером, комментируя позицию страны по украино-российской войне.
Читайте также"Забрать территории РФ без единого выстрела": политтехнолог озвучил возможные планы КитаяРанее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что если Китай осудит варварские действия России в Украине, у Пекина появится шанс стать важным игроком в мировой системе безопасности.
Такая возможность обеспечит политическое равенство. На Западе должны объяснить китайскому государству разницу между объемами торговли с Москвой и западным миром.
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