Когда закончится война на Донбассе: президент Польши озвучил главное условие

Нельзя допускать, чтобы в центре Европы сохранялся многолетний замороженный конфликт, уверен Дуда.
Главным условием прекращения войны на Донбассе является получение Украиной полного контроля над своими законными границами. И выполнения этого условия должно требовать все международное сообщество.
Об этом в совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским интервью украинским и польским СМИ заявил президент Польши Анджей Дуда.
"Война закончится тогда, когда Украина вернет полный контроль над своими законными границами - в Крыму, Донецкой и Луганской областях. Это условие, и этого должно требовать все международное сообщество", - сказал он.
Дуда отметил, что, по мнению многих экспертов, атака Российской Федерации на Украину состоялась для того, чтобы помешать ее вступлению в НАТО и ЕС.
Президент Польши также подчеркнул, что нельзя допускать, чтобы в центре Европы сохранялся многолетний замороженный конфликт, ведь он может разгореться снова.
"Надо очень твердо задавать вопросы. Эта агрессия должна быть завершена. А международно признанные государственные границы Украины должны быть возвращены", - сказал он.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Дуду за то, что Польша поднимает вопрос деоккупации Донбасса и Крыма на всех важных международных площадках.
"Польская Республика, несмотря на то, что не является членом нормандской четверки, где обсуждается вопрос окончания войны на Донбассе, всегда нас поддерживает. Я благодарен президенту лично и всему польскому народу за неизменную позицию о непризнании аннексии Крыма. Это очень важно", - сказал он.
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Напомним:
- 12 октября президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и обсудил экономическое сотрудничество между странами.
- президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда в совместном коммюнике заявили, что официальная Варшава крайне заинтересована во взаимодействии с официальным Киевом в рамках международной платформы по деоккупации Крыма.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".