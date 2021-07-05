Компенсация для Украины в обмен на Северный поток-2: в Киеве поставили условие России и Западу

Украина потребует гарантий безопасности и выполнения соглашений после запуска газопровода СП-2 / Reuters

В случае введения в эксплуатацию российского газопровода Северный поток-2 Украина намерена требовать от Запада и России компенсации на базе двух ключевых принципов – обеспечение безопасности украинского государства и выполнение соглашений. Можно договориться даже с Россией под гарантии, к примеру, Германии, однако с реализацией таких договоренностей все равно могут возникнуть сложности. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В ходе своего выступления на форуме Украина 30. Международная политика он рассказал о том, что Киев из-за запуска СП-2 потребует компенсации по двум направлениям – гарантии в сфере безопасности государства и обеспечение выполнения договоренностей.

"Мы сформулировали два принципа, по которым мы можем говорить о компенсации, если до этого дойдет разговор. Это принцип - безопасность: как будет гарантироваться безопасность государства. И второе - это обеспечение выполнения соглашений", - сказал Кулеба.

Также он добавил, что одним из проблемных моментов является вопрос выполнения договоренностей со стороны Москвы.Читайте такжеУдар России по Украине: в Германии поставили Путину ультиматум по Северному потоку-2

"Потому что можно с РФ договориться и может даже Германия что-то гарантировать в этих договоренностях, но как заставить Россию соблюдать договоренности - это большой вопрос, на который нет ответов", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Реклама

Северный поток-2 новости

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с делегацией из США призвал Вашингтон и Брюссель остановить реализацию Северного потока-2. Политик объяснил, что российский энергетический проект несет угрозу национальной безопасности украинского государства.

Глава МВД Арсен Аваков ссылаясь на данные разведки говорил, что после достройки первой нитки СП-2, Россия может пойти на провокации против объектов критической инфраструктуры Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждал, что у газопровода Северный поток-2 могут возникнуть новые проблемы на этапе сертификации и страхования трубопровода.

Депутат Госдумы Вячеслав Никонов считает, что США попробуют остановить запуск СП-2 в том случае, если в Германии по итогам парламентских выборов к власти придут противники Москвы – Партия зеленых.