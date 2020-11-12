Крах переговоров по Донбассу: Арестович объяснил, как Россия подставляет Путина

Путин должен определиться с позицией России по Донбассу - Арестович / Reuters

Договоренности по Донбассу в рамках Нормандского формата от 9 декабря могут быть сорваны из-за позиции России. В Кремле идет противостояние между силовым блоком и умеренно настроенными политиками, которое оказывает влияние на процесс урегулирования российско-украинского конфликта на востоке Украины. Россияне фактически подставляют президента РФ Владимира Путина, который подписал соглашения.

Об этом заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса Алексей Арестович в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, на заседании ТКГ 11 ноября представитель России Грызлов сказал, что Москва сомневается в соответствии плана действий Киева по Донбассу пунктам Минских соглашений. Однако спустя некоторое время он вышел к прессе и сделал уже категорическое заявление касательно инициативы украинской стороны.

Такой подход свидетельствует о том, что на переговоры влияют два противоборствующих блока в Кремле.

"У меня личное впечатление, что в Кремле две башни воюют между собой. Одни — так называемые силовики — хотят продолжения конфликта, но есть нормальные умеренные люди, которые хотят его прекратить как можно скорее", - полагает Арестович.

Таким образом, считает спикер ТКГ, российская делегация подставляет Путина, подпись которого стоит под договором в рамках саммита в Париже 9 декабря 2019 года, тогда как срыв договоренностей будет негативно воспринят Францией и Германией.Читайте такжеЛавров взбеленился из-за позиции Зеленского по Донбассу и призвал Запад надавить на Киев

"Здесь вопрос к Путину: первое, понимает ли он, что его подставляют его исполнители, потому что он поставил подпись под итогами прошлогоднего парижского саммита. А во-вторых, хотят ли они сохранить лицо на международной арене, так как Франция и Германия с "горьким недоумением" воспримут, если Россия сорвет (договор, - ред.)", - подчеркнул он.

Конфликт России и Украины на Донбассе