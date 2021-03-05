Кравчук объяснил, чего Россия хочет по Донбассу

России не нужно улучшение ситуации на Донбассе, утверждает Леонид Кравчук / УНИАН

Первый президент Украины, глава украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) для разрешения конфликта на части востока нашей страны Леонид Кравчук сообщил, что РФ не хочет мира на Донбассе.

Российские власти не хотят, чтобы ситуация на Донбассе улучшалась, рассказал политик в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, в РФ хотят, чтобы на части территории украинского государства обстановка была такой, как сейчас, или другой, но не лучшей.

"Россия не хочет мира на Донбассе, она хочет, чтобы ситуация была такой, какой она есть сегодня, а может другой, но не лучшей... никаких конструктивных предложений со стороны России нет... она считает, что выполняет какую-то странную функцию, а именно, – что она наблюдатель", – подчеркнул Кравчук.

Напомним, с начала конфликта на Донбассе РФ не признает себя стороной конфликта и утверждает, что является только "наблюдателем".

В Украине и на Западе не раз говорили, что Россия несет ответственность за противостояние на Донбассе и может положить ему конец.