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Кравчук объяснил, чего Россия хочет по Донбассу

5 марта 2021, 20:36

РФ не предлагает ничего конструктивного для разрешения конфликта на части востока Украины, отметил политик.

Кравчук утверждает, что РФ не хочет, чтобы ситуация на Донбассе улучшилась
России не нужно улучшение ситуации на Донбассе, утверждает Леонид Кравчук / УНИАН

Первый президент Украины, глава украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) для разрешения конфликта на части востока нашей страны Леонид Кравчук сообщил, что РФ не хочет мира на Донбассе.

Российские власти не хотят, чтобы ситуация на Донбассе улучшалась, рассказал политик в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, в РФ хотят, чтобы на части территории украинского государства обстановка была такой, как сейчас, или другой, но не лучшей.

"Россия не хочет мира на Донбассе, она хочет, чтобы ситуация была такой, какой она есть сегодня, а может другой, но не лучшей... никаких конструктивных предложений со стороны России нет... она считает, что выполняет какую-то странную функцию, а именно, – что она наблюдатель", – подчеркнул Кравчук.

  • Напомним, с начала конфликта на Донбассе РФ не признает себя стороной конфликта и утверждает, что является только "наблюдателем".
  • В Украине и на Западе не раз говорили, что Россия несет ответственность за противостояние на Донбассе и может положить ему конец.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

На Донбассе уже несколько раз объявляли режим тишины. Украинские войска и боевики периодически обвиняют друг друга в нарушении "перемирия".

война на Донбассе Леонид Кравчук
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