Генерал указал на главную угрозу действий сепаратистов на Донбассе

Россия не увидела возможности реализовать свой сценарий по Донбассу и будет идти на срыв Минских договоренностей.
Сегодня так называемая "народная милиция ДНР" сделала заявление о разрешении гибридным российским войскам вести упреждающий огонь по позициям ВСУ.
Бывший руководитель службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж пояснил Апострофу, что сейчас противостояние на востоке Украины будет обостряться - это связано с тем, что Россия не увидела возможности реализовать свой сценарий по Донбассу и будет идти на срыв Минских договоренностей.
Поэтому возможны обстрелы, столкновения на линии разграничения и теракты на подконтрольной Киеву территории Украины.
"Думаю, что противостояние на всех уровнях будет усиливаться. Потому что Россия выбирает позицию силового давления. Владимир Путин прямо говорит, что сегодня Украина и ее руководство попадают под контроль США и НАТО, не дружественных России. Поэтому, говорят они, нет перспектив договоренностей. И в Кремле готовы, о чем и заявил представитель Путина Дмитрий Песков, к силовому формату. То есть они нам прямо угрожают, что может быть применена сила. Россияне отмечают, что их законодательство позволяет защищать русскоязычное население в разных точках мира", - отметил Маломуж.
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Также он считает, что сепаратисты будут применять различные методы провокации - обстрелы, и минирования гражданских объектов для того, чтобы дестабилизировать ситуацию или даже привести к жертвам, посеять панику.
"Мы переходим от состояния информационной войны к диверсиям, использованию взрывчатки и мин со стороны оккупанта. Это опаснее всего, потому что может не просто приносить жертвы, но и расширять зону военного противостояния", - сообщил генерал армии.
Ситуация на Донбассе - о чем ранее писал Главред:
- Украинский переговорщик в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш 2 марта заявил, что представитель ОБСЕ Пьер Морель в ходе заседания переговорной группы агитировал за рассмотрение "плана ОРДЛО" по урегулированию российско-украинского конфликта. По его словам, инициатива Мореля противоречит Минским соглашениям.
- В среду, 3 марта, боевики российских незаконных вооруженных формирований "ДНР" сделали заявление о намерении вести "упреждающий огонь" по позициям сил ООС на Донбассе.
- Как заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, такие намерения можно расценивать как давление на Украину. Если данное решение действительно принято, то боевики "ЛДНР" фактически вышли из договоренностей по перемирию на Донбассе. Их ожидают проблемы, так как данный договор был достигнут в рамках Нормандского формата при участии Германии, Франции и ОБСЕ.