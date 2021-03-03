Генерал указал на главную угрозу действий сепаратистов на Донбассе

Николай Маломуж высказался о ситуации на Донбассе / Главред

Сегодня так называемая "народная милиция ДНР" сделала заявление о разрешении гибридным российским войскам вести упреждающий огонь по позициям ВСУ.

Бывший руководитель службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж пояснил Апострофу, что сейчас противостояние на востоке Украины будет обостряться - это связано с тем, что Россия не увидела возможности реализовать свой сценарий по Донбассу и будет идти на срыв Минских договоренностей.

Поэтому возможны обстрелы, столкновения на линии разграничения и теракты на подконтрольной Киеву территории Украины.

"Думаю, что противостояние на всех уровнях будет усиливаться. Потому что Россия выбирает позицию силового давления. Владимир Путин прямо говорит, что сегодня Украина и ее руководство попадают под контроль США и НАТО, не дружественных России. Поэтому, говорят они, нет перспектив договоренностей. И в Кремле готовы, о чем и заявил представитель Путина Дмитрий Песков, к силовому формату. То есть они нам прямо угрожают, что может быть применена сила. Россияне отмечают, что их законодательство позволяет защищать русскоязычное население в разных точках мира", - отметил Маломуж.

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Также он считает, что сепаратисты будут применять различные методы провокации - обстрелы, и минирования гражданских объектов для того, чтобы дестабилизировать ситуацию или даже привести к жертвам, посеять панику.

"Мы переходим от состояния информационной войны к диверсиям, использованию взрывчатки и мин со стороны оккупанта. Это опаснее всего, потому что может не просто приносить жертвы, но и расширять зону военного противостояния", - сообщил генерал армии.

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