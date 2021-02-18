Кравчук объяснил разговор с главарем "ДНР" в эфире российского ТВ

Россияне не предупреждали о том, что в эфир включат Пушилина - Кравчук / УНИАН

Информация о настоящей правде по событиям, которые происходят на Донбассе, должна доноситься и до россиян. Россия должна понимать, что Украина на пойдет на уступки в переговорах по ОРДЛО согласно сценарию Москвы. Попытка диалога с главарем "ДНР" Пушилиным была организована российским телеканалом, который об этом заранее не предупредил, сказал в эфире телеканала Украина 24 глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук.

По его словам, россияне находятся под влиянием российской пропаганды, поэтому они должны знать, что на самом деле происходит на востоке Украины. Политик выступает на российских каналах с целью продемонстрировать позицию Киева.

"Я в своих выступлениях на российских телеканалах, любых телеканалах, постоянно и системно говорю о государственной национальной позиции Украины, что мы никогда не пойдем ни на какие уступки", - отметил Кравчук.

Первый президент акцентировал внимание на том, что на российском телевидении его заранее не предупредили о включении в эфир главаря боевиков "ДНР" Пушилина. Украинский политик с ним не говорил – манипуляцию устроили телевизионщики.Читайте такжеКравчук сделал громкое заявление о войне на Донбассе и назвал лучший ответ РФ

"Я не общался с Пушилиным, я задал ему вопрос, потому что российские телеканалы делают определенные манипуляции, они не предупреждали меня, что там будет включение Пушилина. Сначала я задал вопрос ведущему, он тут же переключился и говорит: я даю вам возможность спросить Пушилина", - сказал Кравчук.

Политик добавил, что он не мог отказаться от разговора, так как в таком случае сложилось бы ложное впечатление о том, что делегация Киева в ТКГ не играет никакой роли, а сам Кравчук чего-то боится.

"Ну, скажите, пожалуйста, если бы Леонид Макарович, первый президент Украины, испугался Пушилина и убежал с канала, в России бы вообще сказали, что у него нет позиции, полномочий, что он всего боится. Я никого не боюсь… Я буду общаться со всеми, отстаивая интересы Украины", - подчеркнул Леонид Кравчук.Читайте такжеГлаварь "ДНР" Пушилин ответил на заявление Путина о Донбассе

Напомним, 15 февраля первый президент Украины, глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук по видеосвязи был включен в эфир программы Время покажет на российском Первом канале. К программе подключили и главаря "ДНР" Дениса Пушилина, которому Кравчук задал вопрос о том, как боевики видят будущее Донбасса. Позже Кравчук сказал, что в этом разговоре Пушилин признал, что Москва проводит политику по интеграции ОРДЛО в Россию. Украина не ведет переговоров с "ЛДНР", так как не признает их субъектами переговорного процесса. Поэтому в связи с разговором Кравчука с Пушилиным произошел скандал.

Переговоры по Донбассу