Кулеба о разговоре Кравчука с Пушилиным: Ему позволено больше, чем другим

Кулеба нашел оправдание для разговора Кравчука с Пушилиным / УНИАН

У Леонида Кравчука есть особый исторический статус, который позволяет ему делать больше, чем остальным – в том числе и появляться на российских телеканалах, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как известно, 15 февраля Кравчук принял участие в ток-шоу Время покажет на российском пропагандистском Первом канале. Во время шоу Кравчук онлайн пообщался с главарем так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным, пишет Украинская правда.

Читайте такжеУ Кравчука заявили, что в переговорах по Донбассу произошел важный поворотТак как Украина на официальном уровне не ведет прямых переговоров с боевиками – то на Кравчука после его общения в прямом эфире с Пушилиным обрушился шквал критики.

В частности, представительница партии Европейская солидарность Ирина Геращенко высказалась в духе, что Кравчук "легитимизирует подонка, ставя его на равных с официальным украинским представителем". Она сравнила это с действиями уволенного из ТКГ Витольда Фокина.

В свою очередь Кулеба сегодня на пресс-конференции напомнил, что Кравчук является первым президентом. Он подчеркнул, что Кравчук очень достойно представляет Украину в ТКГ, поэтому не может быть никаких вопросов к его патриотичности и принципиальности.

"Сам его исторический статус, его роль в обретении независимости Украины позволяет ему делать немного больше, чем любому должностному лицу, в том числе во время различных телеэфиров", – резюмировал Кулеба.

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