Кулеба о разговоре Кравчука с Пушилиным: Ему позволено больше, чем другим

Кравчук принял участие в ток-шоу на российском пропагандистском Первом канале. И на него после его общения в прямом эфире с Пушилиным обрушился шквал критики.
У Леонида Кравчука есть особый исторический статус, который позволяет ему делать больше, чем остальным – в том числе и появляться на российских телеканалах, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Как известно, 15 февраля Кравчук принял участие в ток-шоу Время покажет на российском пропагандистском Первом канале. Во время шоу Кравчук онлайн пообщался с главарем так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным, пишет Украинская правда.
Читайте такжеУ Кравчука заявили, что в переговорах по Донбассу произошел важный поворотТак как Украина на официальном уровне не ведет прямых переговоров с боевиками – то на Кравчука после его общения в прямом эфире с Пушилиным обрушился шквал критики.
В частности, представительница партии Европейская солидарность Ирина Геращенко высказалась в духе, что Кравчук "легитимизирует подонка, ставя его на равных с официальным украинским представителем". Она сравнила это с действиями уволенного из ТКГ Витольда Фокина.
В свою очередь Кулеба сегодня на пресс-конференции напомнил, что Кравчук является первым президентом. Он подчеркнул, что Кравчук очень достойно представляет Украину в ТКГ, поэтому не может быть никаких вопросов к его патриотичности и принципиальности.
"Сам его исторический статус, его роль в обретении независимости Украины позволяет ему делать немного больше, чем любому должностному лицу, в том числе во время различных телеэфиров", – резюмировал Кулеба.
Переговоры по Донбассу
- Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук 11 февраля в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что Россия срывает переговоры по Донбассу и всячески демонстрирует отсутствие намерений идти на урегулирование вооруженной конфронтации.
- Главарь "ДНР" Денис Пушилин позже заявил, что Москва поддерживает анклавы боевиков в ОРДЛО, а представители незаконных вооруженных формирований считают Донбасс Россией и готовы к дальнейшей интеграции с российским государством.
- 14 февраля Кравчук раскрыл планы США против России по Донбассу. Вашингтон поддерживает Киев не только на словах, но и на деле, утверждает Леонид Кравчук.