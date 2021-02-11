Кравчук назвал цели России на заседании Совбеза ООН по Донбассу

Леонид Кравчук рассказал, что заявила Россия о ситуации на Донбассе.
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Россия инициировала заседание Совета безопасности ООН, посвященного годовщине подписания Минских соглашений, чтоб продемонстрировать, что выполняет их.
"Я выступал на этом заседании Совбеза ООН, я вам скажу, если брать в целом, общий фон заседания, то он соответствует всем стандартам, которые существуют. Пять членов Совета безопасности непосредственно с аргументами, фактами, анализом поддержали независимость и суверенитет Украины, осудили действия России по аннексии Крыма, по Донбассу", — сказал Кравчук, передает Украина 24.
Также Леонид Кравчук рассказал о целях России.
"Они (Россия – ред.) хотели это сделать для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что они стоят на позиции неукоснительного выполнения комплекса мер, и что Россия якобы является страной, которая выполняет, а мы якобы страна, которая не выполняет, и наши действия не соответствуют ни комплексу мер, ни Минским договоренностям", — сказал он.
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Отметим, Кравчук во время заседания Совбеза ООН, посвященной 6-летию "Минска-2" заявил, что Россия не желает прекращать агрессию на территории Украины и на Донбассе.
Война на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- Делегат Украины в ТКГ Сергей Гармаш 7 февраля рассказал, что переговоры с Россией по поводу возвращения ОРДЛО в рамках Минских соглашений фактически зашли в тупик. Кремль убедился, что Зеленский не стремится к реинтеграции оккупированного Донбасса по российскому сценарию, вследствие чего россияне запустили механизм урегулирования конфликта по абхазскому сценарию.
- Глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук 10 февраля заявил, что перемирие в зоне конфликте сорвано российско-террористическими войсками. Боевики не стремятся к договоренностям в рамках Минских соглашений, а под патронатом России намереваются создать "национальные русские государства".
- Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что Украина делает шаги в направлении установления мира на Донбассе, однако разрешение конфликта блокирует Россия. Если страны ЕС дадут свое согласие, то Брюссель может ввести глобальный режим санкций против России за нарушение прав человека.