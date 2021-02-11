У Кравчука оценили вероятность выхода Украины из договоренностей с Россией по Донбассу

Перемирие на Донбассе фактически не работает - украинский переговорщик/ УНИАН

Россия нарушает договоренности по Донбассу, однако Украина не планирует выходить из режима перемирия. В Евросоюзе видят, что Москва не идет навстречу Киеву в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта и это является важным сигналом поддержки. Государство намерено усиливать свою переговорную позицию в рамках ТКГ, заявил в эфире телеканала Украина 24 представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

По его словам, Киев не будет делать заявлений о выходе из режима перемирия, которое нарушает противник, так как государству выгодно иметь политический инструмент влияния на РФ.

"Думаю, что мы не будем это оглашать (выход из перемирия), поскольку нам перемирие выгодно как политический инструмент влияния на противника, как и той стороне выгодно поддерживать иллюзию перемирия, время от времени нарушая его", - сказал украинский переговорщик.

Как отмечает Гармаш, перемирие не работает фактически, однако оно функционирует в политическом плане. Об этом свидетельствуют заявления ЕС, указывающие на нежелание России идти на уступки Украине. Поэтому Киеву лучше заявлять о систематических нарушениях россиян, но не выходить из перемирия.Читайте также"Если остановимся, то проиграем": у Зеленского раскрыли планы Путина по Украине

"Буквально сегодня выступал вице-президент Еврокомиссии, который говорил о том, что ЕС готов усилить санкции против России, если будет согласие всех членов. И аргументировал это как раз невыполнением Россией Минских соглашений и ее деструктивным ответом на мирные инициативы президента Зеленского. Для нас все еще важной остается поддержка наших западных партнеров. Думаю, что не было бы мудро с нашей стороны заявлять о выходе из перемирия, нам лучше заявлять, что Россия его постоянно нарушает", - добавил он.

Также Гармаш подчеркнул, что слова Кравчука об ответе украинской армии на выстрелы боевиков свидетельствует о том, что Украина не может проявить слабость в военном и политическом плане. Глава украинской делегации в ТКГ намерен усилить позицию Киева в переговорном процессе.Читайте такжеУ Кравчука раскрыли новые планы Зеленского по Донбассу и России

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