Кравчук озвучил и оценил планы боевиков по войне на Донбассе

По словам Леонида Кравчука, в последние месяцы донбасские боевики не согласны идти ни на какие переговорные позиции с представителями Киева.
Подконтрольные россиянам боевики из группировок "ЛНР" и "ДНР" хотят создать на оккупированных территориях Донбасса национальные русские государства, которые в дальнейшем могут интегрироваться в Российскую Федерацию. Такое мнение высказал в интервью порталу Апостроф заявил руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минском формате Леонид Кравчук.
Он утверждает, что перемирия в зоне военного конфликта на Донбассе фактически не существует. А боевики не согласны ни на какие переговорные позиции с официальным Киевом.
"Они хотят вместо районов Донецкой и Луганской областей, которые должны интегрироваться в Украину, создать национальные русские государства", ‒ сказал Кравчук.
В ответ на вопрос, стоит ли ожидать от российских войск в ближайшее время попытки прорыва линии фронта на Донбассе, Кравчук ответил несколько уклончивым образом.
"Точной и ясной информации пока нет. Она может быть, но это не для средств массовой информации. Это данные разведки. Поймите, что там нет никакой геополитики. Там есть бандитизм. Есть собранные воедино различные наемники, все, что только можно было собрать со всего мира. Они стреляют и убивают за деньги под руководством российских спецслужб и российских командиров. Вот и вся музыка", ‒ подытожил он.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В захваченном российско-террористическими войсками Донецке 28-29 января состоялся форум "Русский Донбасс". В рамках мероприятия была обнародована новая доктрина "ЛДНР", предусматривающая расширение сотрудничества анклавов с Россией и захват всех районов Донецкой и Луганской областей.
- Прибывшая из Москвы российская журналистка, глава медиахолдинга RT Маргарита Симоньян на форуме призвала Россию присоединить оккупированный Донбасс.
- В делегации Украины в ТКГ по Донбассу заявили, что Зеленский утратил иллюзию о возможности мирно договориться с Россией по вопросу урегулирования конфликта, и теперь занял более жесткую и решительную позицию.