Кравчук озвучил и оценил планы боевиков по войне на Донбассе

Леонид Кравчук / УНИАН

Подконтрольные россиянам боевики из группировок "ЛНР" и "ДНР" хотят создать на оккупированных территориях Донбасса национальные русские государства, которые в дальнейшем могут интегрироваться в Российскую Федерацию. Такое мнение высказал в интервью порталу Апостроф заявил руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минском формате Леонид Кравчук.

Он утверждает, что перемирия в зоне военного конфликта на Донбассе фактически не существует. А боевики не согласны ни на какие переговорные позиции с официальным Киевом.

"Они хотят вместо районов Донецкой и Луганской областей, которые должны интегрироваться в Украину, создать национальные русские государства", ‒ сказал Кравчук.

В ответ на вопрос, стоит ли ожидать от российских войск в ближайшее время попытки прорыва линии фронта на Донбассе, Кравчук ответил несколько уклончивым образом.

"Точной и ясной информации пока нет. Она может быть, но это не для средств массовой информации. Это данные разведки. Поймите, что там нет никакой геополитики. Там есть бандитизм. Есть собранные воедино различные наемники, все, что только можно было собрать со всего мира. Они стреляют и убивают за деньги под руководством российских спецслужб и российских командиров. Вот и вся музыка", ‒ подытожил он.

Читайте такжеУ Кравчука раскрыли новые планы Зеленского по Донбассу и России

Напомним, ранее сообщалось: