УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Кравчук озвучил и оценил планы боевиков по войне на Донбассе

10 февраля 2021, 15:58
Прослушать новость
Остановить

По словам Леонида Кравчука, в последние месяцы донбасские боевики не согласны идти ни на какие переговорные позиции с представителями Киева.

Кравчук
Леонид Кравчук / УНИАН

Подконтрольные россиянам боевики из группировок "ЛНР" и "ДНР" хотят создать на оккупированных территориях Донбасса национальные русские государства, которые в дальнейшем могут интегрироваться в Российскую Федерацию. Такое мнение высказал в интервью порталу Апостроф заявил руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минском формате Леонид Кравчук.

Он утверждает, что перемирия в зоне военного конфликта на Донбассе фактически не существует. А боевики не согласны ни на какие переговорные позиции с официальным Киевом.

"Они хотят вместо районов Донецкой и Луганской областей, которые должны интегрироваться в Украину, создать национальные русские государства", ‒ сказал Кравчук.

В ответ на вопрос, стоит ли ожидать от российских войск в ближайшее время попытки прорыва линии фронта на Донбассе, Кравчук ответил несколько уклончивым образом.

"Точной и ясной информации пока нет. Она может быть, но это не для средств массовой информации. Это данные разведки. Поймите, что там нет никакой геополитики. Там есть бандитизм. Есть собранные воедино различные наемники, все, что только можно было собрать со всего мира. Они стреляют и убивают за деньги под руководством российских спецслужб и российских командиров. Вот и вся музыка", ‒ подытожил он.

Читайте такжеУ Кравчука раскрыли новые планы Зеленского по Донбассу и России

Напомним, ранее сообщалось:

боевики война на Донбассе ТКГ Леонид Кравчук новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Кравчук озвучил и оценил планы боевиков по войне на Донбассе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
СБУ жестко взялась за журналистку из Украины после интервью с МедведчукомСБУ жестко взялась за журналистку из Украины после интервью с Медведчуком Мощный взрыв в Черновцах: названа причина ЧП в торговом центреМощный взрыв в Черновцах: названа причина ЧП в торговом центре Требование арестов журналистов и актриса на митинге: как прошли акции у телеканалов Интер и НашТребование арестов журналистов и актриса на митинге: как прошли акции у телеканалов Интер и Наш Когда государство не сможет платить пенсии украинцам: озвучен прогнозКогда государство не сможет платить пенсии украинцам: озвучен прогноз Украинский посол обвинил президента Германии в попытке цинично "обелить" Северный поток-2Украинский посол обвинил президента Германии в попытке цинично "обелить" Северный поток-2
Следующий материал

Последние новости

16:32
На Украину снова надвигается мощный снежный шторм с 25-градусными морозами
16:19
"Недожаренная": Ксения Собчак показала откровенные фото в дерзком купальнике
16:01
Новолуние в феврале 2021 года: когда встретить год Быка, и какие занятия – лучшие
16:00
Разработка перезапуска Silent Hill набирает обороты – СМИ Видео
15:58
Кравчук озвучил и оценил планы боевиков по войне на Донбассе Видео
Реклама
15:47
Россия заблокировала сайт украинского министерства Видео
15:39
Гороскоп на 11 февраля для всех: резкий деловой прорыв и наказание за игнор Видео
15:35
Жена Навального улетела из России - СМИ
15:34
В Украине раскрыли планы о появлении авиации НАТО над Крымом Видео
15:23
В Брюсселе хотят снять санкции с сына Януковича и Табачника - СМИ Видео
15:11
Писатель Дмитрий Глуховский раскрыл важную деталь о новой части Metro Видео
14:53
Когда китайский Новый год в 2021 году: традиции, приметы и гороскоп Видео
14:42
Россиянин скончался на пятый день после прививки вакциной Спутник V Видео
14:32
В Киеве выгнали с работы кассиршу супермаркета, отказавшуюся обслуживать на украинском Видео
14:26
НАБУ расследует коррупцию при закупке COVID-вакцин Видео
14:20
"Шокированы, в какую историю вписались": Go-A рассказали о подготовке к Евровидению 2021
14:19
"Правый сектор" устроил протест под домом министра Малюськи
14:17
Sony запустила распродажу игр для PlayStation 4 в розничных магазинах Украины
14:17
Стало известно о предложении Германии "грязной сделки" США по Северному потоку-2 Видео
13:56
Украина готовится поднять пенсионный возраст – Розенко Видео
Реклама
13:41
Нафтогаз накрутил цены на газ для производителей тепла Видео
13:35
В Иране опровергли попытку скрыть причины крушения украинского Боинга Видео
13:34
Мариупольские больницы получили 18 млн гривен на кислород
13:13
Детская истерика: психолог рассказала, как оставаться в спокойствии Видео
13:09
Скандальная просьба адвоката Трампа: Time узнал от бывшего помощника Зеленского детали звонка Джулиани Видео
13:03
Россия стала чемпионом по числу жертв COVID-19 на душу населения Видео
13:02
Дочери Гузеевой провели экстренную операцию
12:45
З ким поведешся - на 1+1 выходит новый женский сериал Видео
12:32
Новые снегопады и сильные морозы: синоптики дали прогноз погоды на неделю
11:59
Турчинов назвал хрустальную мечту Порошенко Видео
11:57
Воспаление суставов: что нужно знать о заболевании Видео
11:53
В королевской семье Великобритании пополнение
11:50
Почему "распухли" январские платежки за коммуналку: в КГГА назвали причину Видео
11:23
Стало известно, почему Притулу вышвырнули из руководства партии Голос Видео
11:19
Социологи выяснили, кому из политиков больше всего доверяют украинцы в феврале Видео
11:19
Секретная запись из Ирана: как Украина будет наказывать за сбитый рейс
11:08
В ЕС раскрыли планы масштабного санкционного удара по России из-за войны на Донбассе Видео
11:04
Шакет – самый горячий тренд весны 2021: с чем носить рубашку-жакет Фото Видео
11:00
Врач рассказал, что вызывает одышку при ходьбе Видео
10:52
Стало известно, где Холостяк Макс познакомился с молодой женой
Реклама
10:49
Сретение 2021: без чего нельзя уходить из храма и другие приметы Видео
10:17
Гороскоп на 10 февраля для всех: жизненный перелом, дорогие грехи и деловая карусель Видео
10:14
У Зеленского назвали дату выборов мэра Харькова Видео
10:11
Разведка Канады сообщила о секретных записях Ирана по делу сбитого МАУ Видео
10:10
Киноакадемия открыла шорт-лист на Оскар 2021 - какие фильмы попали в номинацию
10:06
Почему Украине не стоит обольщаться словами преемника Меркель мнение
09:42
10 февраля - какой сегодня праздник, что нельзя делать и почему Видео
09:39
СМИ выяснили ситуацию с импичментом Трампа и предрекли его месть "предателям" Видео
09:26
Киев третий день подряд стоит в пробках из-за снегопада Видео
09:10
Бесполезная, но дешевая: Почему Украина закупает малоэффективную вакцину AstraZeneca
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять