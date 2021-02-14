Кравчук раскрыл планы США против России по Донбассу

США работают над изменением стратегии переговоров по Донбассу - Кравчук / УНИАН

Новая администрация президента США Джо Байдена работает над стратегией, которая предусматривает изменения в переговорном процессе по Донбассу. Вашингтон решительно поддерживает Украину, причем на стороне Киева не только Америка, но и коллективный Запад, заявил в интервью Obozrevatel глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук.

По словам Кравчука, сейчас Вашингтон придерживается четкой позиции по вопросу российско-украинского конфликта, поддерживая территориальную целостность и суверенитет Украины. США формируют новую переговорную стратегию по вопросу Донбасса.

"Эта стратегия сейчас формируется в США новой администрацией президента Байдена. Там уже нет двусмысленности и двойственных оценок. Там одно: США поддерживают не только на словах, но и на деле территориальную целостность и суверенитет независимости Украины", - сказал политик.

Также он отметил, что изменение подхода Штатов к России будет заключаться в сдерживании РФ, которая больше не сможет действовать свободно.

"По отношению к России будут предприниматься конкретные шаги. Ей не позволят действовать так, как она хочет, а будут требовать придерживаться международного права, норм и принципов. Это позиция не только США", - утверждает Кравчук.Читайте такжеКравчук раскрыл планы России по присоединению Донбасса

Первый президент Украины добавил, что в Европе уже зафиксировали нежелание России следовать нормам и принципам международного законодательства. Это сигнализирует о формировании единого антироссийского фронта.

"После недавнего визита в Москву, Борель (Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Борель) сказал, что Россия не готова идти на сближение с Европой и не готова принимать решения в соответствии с международным правом. То есть создается глобальное мнение по отношению к России – ЕС, США, НАТО", - подчеркнул Леонид Кравчук.

Переговоры по Донбассу