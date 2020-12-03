Кравчук поведал, реально ли провести обмен пленными до конца года

Украина со своей стороны выполняет все обязательства.
Успех в проведении обмена пленными зависит только от РФ, так как без желания боевиков и России до конца 2020 года обмена пленными не будет.
Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук.
По его словам, Украина со своей стороны выполнила все договоренности относительно проведения обмена пленными, в частности, передала список из 11 человек, однако с российской стороны нет никаких действий навстречу.
"Если ОРДЛО и российская сторона не проявят соответствующей воли, решений и желаний, я думаю, что это (обмен до конца года - ред.) нереально. Обмен ставится под угрозу. Мы обратились к ОРДЛО и России с просьбой предпринять шаги, чтобы решить этот вопрос. Хотелось, чтобы люди, которые уже настрадались, были дома", - подчеркнул он.
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Кравчук добавил, что этот обмен должен стать предпосылкой для будущего обмена пленными в формате "всех на всех".
"Но пока не решим этот вопрос, обмена "всех на всех" не будет", - отметил он.
Переговоры по Донбассу
- Глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Россия блокирует переговорный процесс, так как президент РФ Владимир Путин и Москва не хотят договариваться о мире. Главной целью россиян является возвращение Украины в сферу влияния РФ.
- В Кремле не поддерживают план действий Киева по Донбассу и утверждают, что в предложенном украинской стороне варианте вопросы очередности проведения выборов и передачи границы Украине в ОРДЛО не соответствуют поэтапной реализации Минских соглашений.
- Украина предлагает России вывести войска с ОРДЛО и провести выборы в регионе уже в марте 2021 года.