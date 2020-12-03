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Кравчук поведал, реально ли провести обмен пленными до конца года

3 декабря 2020, 18:29

Украина со своей стороны выполняет все обязательства.

Кравчук
Кравчук рассказал о переговорах по Донбассу / УНИАН

Успех в проведении обмена пленными зависит только от РФ, так как без желания боевиков и России до конца 2020 года обмена пленными не будет.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук.

По его словам, Украина со своей стороны выполнила все договоренности относительно проведения обмена пленными, в частности, передала список из 11 человек, однако с российской стороны нет никаких действий навстречу.

"Если ОРДЛО и российская сторона не проявят соответствующей воли, решений и желаний, я думаю, что это (обмен до конца года - ред.) нереально. Обмен ставится под угрозу. Мы обратились к ОРДЛО и России с просьбой предпринять шаги, чтобы решить этот вопрос. Хотелось, чтобы люди, которые уже настрадались, были дома", - подчеркнул он.

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Кравчук добавил, что этот обмен должен стать предпосылкой для будущего обмена пленными в формате "всех на всех".

"Но пока не решим этот вопрос, обмена "всех на всех" не будет", - отметил он.

Переговоры по Донбассу

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