Кравчук прояснил позицию Украины по отказу от переговоров в Минске

Украина намерена искать другую площадку с целью продолжения проведения переговоров по Донбассу, сказал Леонид Кравчук.
Ситуация на территории Беларуси не располагает к проведению мирных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе. Поэтому Киев будет искать другие площадки для продолжения реализации переговорного процесса.
Как рассказал глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук в интервью Радио Свобода, в Беларуси происходят события, которые не связаны с процессами развития демократии. Поэтому переговорная площадка в Минске больше не подходит для целей по урегулированию конфликтов.
"Борьба за мир, за демократию, за свободу невозможна на площадке в стране, хотя я и не отождествляю Лукашенко и страну, но из-за ситуации, которая сложилась, где происходят такие кровавые драматические события, антидемократические и античеловеческие. Я не думаю, что такая площадка подходит для принятия решений гуманитарного общечеловеческого характера", - считает политик.Читайте такжеКравчук прояснил позицию Украины по отказу от переговоров в Минске
Кравчук подчеркнул, что Украина благодарна белорусскому народу за возможность провести переговоры в Минске, однако из-за официальных властей Киев будет вынужден перенести процесс, так как нельзя не реагировать на то, что происходит в Беларуси.
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- Глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук считает, что с Александром Лукашенко нет смысла вести переговоры. Ситуацию в Беларуси можно разрешить при условии решительных действий международного сообщества, которое должно оказывать давление на Россию и белорусские власти.
- Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил об ультиматуме Евросоюза для Лукашенко. Если глава республики Беларусь не пойдет на диалог с народом, его режим ждут новые санкции.
- 27 ноября Александр Лукашенко обнародовал "сводки КГБ" и заявил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба якобы обсуждал с Хайко Маасом вопросы введения санкций против Беларуси. Он назвал "циничным" поведение Киева.