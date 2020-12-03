Кравчук прояснил позицию Украины по отказу от переговоров в Минске

Площадка в Минске не подходит для решения проблем Украины - Кравчук / Главред

Ситуация на территории Беларуси не располагает к проведению мирных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе. Поэтому Киев будет искать другие площадки для продолжения реализации переговорного процесса.

Как рассказал глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук в интервью Радио Свобода, в Беларуси происходят события, которые не связаны с процессами развития демократии. Поэтому переговорная площадка в Минске больше не подходит для целей по урегулированию конфликтов.

"Борьба за мир, за демократию, за свободу невозможна на площадке в стране, хотя я и не отождествляю Лукашенко и страну, но из-за ситуации, которая сложилась, где происходят такие кровавые драматические события, антидемократические и античеловеческие. Я не думаю, что такая площадка подходит для принятия решений гуманитарного общечеловеческого характера", - считает политик.Читайте такжеКравчук прояснил позицию Украины по отказу от переговоров в Минске

Кравчук подчеркнул, что Украина благодарна белорусскому народу за возможность провести переговоры в Минске, однако из-за официальных властей Киев будет вынужден перенести процесс, так как нельзя не реагировать на то, что происходит в Беларуси.

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