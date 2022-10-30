"Кровь детей должна поставить точку": Украина призвала Запад передать замороженные российские активы

Российские активы нужно передать Украине / Коллаж фото Reuters

Украина просит западных партнеров прекратить оправдываться и начать передавать замороженные активы россиян. Всего на Западе уже конфисковали 330 миллиардов долларов и яхты российских олигархов. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он добавил, что точку в этом вопросе должны поставить разрушенные города и кровь украинских детей, которых убили российские военные.

"Почему до сих пор идет странное обсуждение: Что делать с конфискованными российскими 330 млрд долларов и яхтами путинских олигархов? Разрушенные города и кровь украинских детей должны поставить точку в этой теме: Российские активы надо передать украинскому народу. Хватит отговорок. Россия должна заплатить", - написал Подоляк.

Санкции против России

Президент США Джо Байден 30 сентября – в день, когда Путин объявил аннексию РФ территорий Украины – объявил об осуждении Вашингтоном незаконного решения страны-агрессора. Он подчеркнул – решение является нелегитимным. Вместе с тем Штаты объявили о новых санкциях против физических и юридических лиц России.

Журналист Bloomberg отметили, что новые санкции США в отношении России выглядят масштабно только на бумаге. Ограничения, которые были введены против сотен российских политиков, чиновников и других лиц, не изменят ситуацию. Путин по-прежнему способен поддерживать экономику РФ.

В связи с аннексией Россией оккупированных Донбасса, Запорожской и Херсонской областей новые ограничения протии РФ запустила и Канада. Эмбарго затронуло детей российских политиков и представителей оккупационных "администраций". В список попали 43 фамилии.

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