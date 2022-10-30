Угроза "блэкаута": киевлянам анонсировали новый график отключения электроэнергии

В Киеве разработают новый график отключения электроэнергии / УНИАН

Отключение потребителей электроэнергии в Киеве в воскресенье, 30 октября, вряд ли будет, заявил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко.

"Сегодня уже второй день отключений нет. Погода теплая, а в воскресенье, как правило, потребление самое низкое за всю неделю. Думаю, вечером отключений не будет. Сейчас энергетической тревоги нет", - подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

Он также добавил, что обычно в воскресенье потребление электроэнергии среди украинцев самое низкое.

Новый график веерных отключений

По словам гендиректора YASNO, на следующей неделе будет представлен новый график отключения света в Киеве, однако 100% вероятности совпадения ожидать не стоит.

Вместе с тем он предупредил, что новое расписание вряд ли будет на 100% точным, поскольку ситуация в энергетике зависит от объемов дефицита и потребления электроэнергии потребителями.

"100% вероятности совпадения (запланированные отключения света с реальными — ред.) не будет. Мы с сетями пытаемся угадать, какой будет дефицит, потребление и этот баланс мы прогнозируем. Это впервые происходит с системой. Надеюсь, что в начале следующей недели мы опубликуем новые графики и надеюсь, что эти графики будут более точными", — добавил Коваленко.

Отключения абонентов в Украине

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что Украине нужно готовиться к отключениям света, воды и теплоснабжения. Причина – ракетные удары России, из-за которых повреждены объекты критической энергоинфраструктуры.

"У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого... Поэтому нужно готовиться к тому, что как электроэнергия, так и водоснабжение или теплоснабжение (может быть отключено, - ред.)", - сказал чиновник.

Советник министра энергетики Александр Харченко сказал, что в регионах Украины могут временно отключать электроэнергию. В связи с обстрелами страны-оккупанта РФ повреждены около 40% энергетической инфраструктуры страны. Отключать свет будут для того, чтобы упростить специалистам работу по восстановлению инфраструктурных объектов.

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