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В США допустили отмену санкций против России из-за аннексии Крыма

Данный вопрос целиком и полностью зависит от направления российской политики.

27 июля 2020, 03:22
Курт Волкер
Волкер считает, что нет никаких оснований для отмены санкций против России / УНИАН

Санкции в отношении России за аннексию украинского полуострова Крым будут отменены только в том случае, если Москва вернет оккупированную территорию Украине. Теоретически данный вопрос может пересмотреть новая администрация США или Конгресс, однако фактически это невозможно.

Об этом рассказал американский политик Курт Волкер, представлявший американский Госдеп в период с 2017 по 2019 год, в интервью изданию Радио Свобода.

По его словам, законодательство и политика США устроены таким образом, что ряд экономических ограничений против России, введенных за оккупацию АР Крым, будут сохранены до тех пор, пока полуостров вновь не вернется под политический контроль Украины.

"Конечно, всегда существует вероятность, что новая администрация или новый Конгресс решат что-то изменить, но что-то я в этом очень сомневаюсь", - отметил Волкер.Читайте такжеНазвал Крым Украиной – угодил за решетку: как в России изменили закон об экстремизме

Также он добавил, что, судя по поведению Кремля, отменять экономическое эмбарго никто не намерен.

"Они (санкции, - ред.) будут столько, сколько Россия будет незаконно держать под оккупацией Крым", - подчеркнул Курт Волкер.

Напомним, экономические санкции против России были введены после того, как Россия в 2014 году провела в Крыму незаконный референдум, в результате которого был аннексирован полуостров. Цивилизованный мир продолжает считать Крым территорией Украины.

Тем временем россияне начали штрафовать крымчан за пересечение админграницы по украинскому паспорту.

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