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Крым стал плацдармом для ударов по свободной Украине - Зеленский

1 августа 2022, 23:51

Постепенно восстановим справедливость и по нашему Крыму, заверил украинский лидер.

Зеленский, Крым
Крым стал плацдармом для ударов по свободной Украине / Фото Reuters, УНИАН

Оккупированный Крымский полуостров стал плацдармом для российских ударов по свободной территории Украины, говорится в обращении президента Владимира Зеленского вечером в понедельник, 1 августа.

По его словам, за годы оккупации Россия превратила Крым в большой военно-тюремный лагерь, и его жертвами стали десятки тысяч человек.

"Крым стал плацдармом для ударов по свободной территории нашей страны. Слабая и недостаточно принципиальная реакция на оккупацию Крыма в 2014 году и в следующие годы стала одной из предпосылок того, что российская агрессия смогла разрастись до таких масштабов. Постепенно восстановим справедливость и по нашему Крыму", - отметил Зеленский.

Ситуация в Херсонской области

Силы обороны Украины проводят военную операцию в Херсонской области. Ударами артиллерии ВСУ был поврежден Антоновский мост в оккупированном Херсоне. Теперь он не пригоден к эксплуатации, а россияне не смогут перевозить по нему свои силы и средства.

ВСУ поразили и Антоновский железнодорожный мост. Теперь оккупанты не смогут использовать путепровод для снабжения своих подразделений через Днепр.

Украинские войска освободили уже 46 населенных пунктов на Херсонщине. Ситуация в регионе критическая. Власти призывают людей уезжать в более спокойные области.

Россия обвинила ВСУ в обстреле штаба Черноморского флота в Крыму

Пропагандисты РФ 31 июля растиражировали обвинения представителей российский властей в адрес Украины в якобы обстреле их Черноморского флота в захваченном Крыму. Мол, прилетел "неопознанный объект", скорее всего, беспилотник, после чего был нанесен удар. Пострадали 5 человек. В связи с этим россияне решили перенести празднование "Дня военно-морского флота".

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук назвал обвинения РФ в адрес Украины в якобы обстреле штаба ЧФ РФ провокацией. По его словам, Киев будет проводить более эффективную работу по деоккупации полуострова.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что раз Россия обвиняет Украину в обстрелах штаба своего Черноморского флота, оккупантам следует покинуть территорию захваченного Крымского полуострова. Он посоветовал захватчикам бежать по Крымскому мосту, пока он еще не уничтожен.

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