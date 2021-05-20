Кулеба назвал главное условие встречи Зеленского с Путиным

Кулеба назвал условие встречи двух президентов / УНИАН

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, что встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина может состояться при одном условии, но о конкретике по датам пока говорить рано.

"Я не могу ставить какие-то конкретные дедлайны. Встреча (Зеленского и Путина, - ред.) состоится тогда, когда мы в Киеве убедимся, что на этой встрече сможем проговорить вопросы, которые для нас являются ключевыми", - заявил Кулеба в интревью Радио НВ.

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