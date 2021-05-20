Кулеба назвал главное условие встречи Зеленского с Путиным

В Министерстве иностранных дел заявили о том, что говорить о конкретной дате проведения встречи двух лидеров стран пока еще рано.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, что встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина может состояться при одном условии, но о конкретике по датам пока говорить рано.
"Я не могу ставить какие-то конкретные дедлайны. Встреча (Зеленского и Путина, - ред.) состоится тогда, когда мы в Киеве убедимся, что на этой встрече сможем проговорить вопросы, которые для нас являются ключевыми", - заявил Кулеба в интревью Радио НВ.
Встреча Байдена и Путина
- Президент США Джо Байден 13 апреля по итогам телефонных переговоров договорился с главой РФ Владимиром Путиным обсудить вопрос проведения встречи в Европе в рамках американо-российского саммита.
- Спустя два дня США в ответ на агрессивную внешнюю политику Кремля ударили санкциями по России, под воздействие которых попали ряд российских физических и юридических лиц. Также Штаты решили выслать 10 российских дипломатов.
- 16 апреля Москва ввела ответные санкции против Вашингтона: Россия внесла в санкционные списки высокопоставленных американских чиновников и запретила им въезд на свою территорию. Кроме того, россияне выслали 10 американских дипломатов.
- Несмотря на сложные отношения Москвы и Вашингтона, оба государства подтверждают намерение провести встречу Путина и Байдена. В Кремле утверждают, что переговоры могут состояться в июне.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен 20 мая допустил, что встреча Джо Байдена и Владимира Путина может состояться уже в ближайшие недели.
Автор: Екатерина Трохимчук