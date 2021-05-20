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Кулеба назвал главное условие встречи Зеленского с Путиным

20 мая 2021, 19:07
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В Министерстве иностранных дел заявили о том, что говорить о конкретной дате проведения встречи двух лидеров стран пока еще рано.

Кулеба
Кулеба назвал условие встречи двух президентов / УНИАН

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, что встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина может состояться при одном условии, но о конкретике по датам пока говорить рано.

"Я не могу ставить какие-то конкретные дедлайны. Встреча (Зеленского и Путина, - ред.) состоится тогда, когда мы в Киеве убедимся, что на этой встрече сможем проговорить вопросы, которые для нас являются ключевыми", - заявил Кулеба в интревью Радио НВ.

Встреча Байдена и Путина

Владимир Зеленский Владимир Путин Дмитрий Кулеба новости Украины встреча Путина и Зеленского
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