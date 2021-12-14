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Кулеба о диалоге Зеленского и Путина: организация переговоров не ведется

14 декабря 2021, 15:54

Организация прямых переговоров лидеров Украины и России зашла в тупик.

Путин, Зеленский
Организация прямых переговоров лидеров Украины и России зашла в тупик / УНИАН, Reuters

Организация прямых переговоров президента Украины Владимира Зеленского и российского главы Кремля Владимира Путина сейчас активно не ведется, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Такие переговоры (о прямом контакте Зеленского и Путина, - ред.) были начаты, но сейчас они не находятся в активной фазе", - рассказал журналистам глава украинского МИД, сообщает РБК Украина.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что для урегулирования конфликта на Донбассе "нужно разговаривать с тем, кто принимает решения в РФ", а это – Владимир Путин, поэтому встреча президентов Украины и России должна состояться.

"При всем том лукавстве, которое мы слышим из Кремля и от президента России в частности, для всех очевидно, что речь идет о международном вооруженном конфликте, в котором есть два участника — Украина и Россия. И нужно разговаривать именно с тем, кто принимает решения в Российской Федерации. А это Владимир Путин", — сказал Кулеба в эфире программы Право на власть на канале 1+1.

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Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган 29 ноября сделал заявление о том, что он готов стать посредником в переговорах по урегулированию военного конфликта России и Украины. По его словам, Анкара смогла установить контакты как с Банковой, так и с Кремлем.

Российские СМИ написали о том, что Эрдоган предложил Украине и России провести саммит по Донбассу при участии Турции. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг такую идею, подчеркнув, что Москва не признает себя участником конфликта на Донбассе.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина поддерживает стремление Турции стать посредником в переговорах Зеленского и Путина. На Банковой призвали Москву рассмотреть инициативу Эрдогана.

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Владимир Зеленский Владимир Путин Дмитрий Кулеба встреча Зеленского с Путиным
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