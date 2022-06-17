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Кулеба поведал, когда Путин может согласиться на переговоры с Зеленским

17 июня 2022, 18:36

На юге украинская армия уже проводит контратаки, а для прорыва обороны противника будет применяться передовое вооружение.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба высказался о переговорах с Путиным / Reuters

Лидер страны-агрессора Владимир Путин может согласиться на переговоры с Владимиром Зеленским, когда будет вынужден выбирать между отказом от захваченного юга или Донбасса, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью для Foreign Affairs.

По его словам, на юге украинская армия уже проводит контратаки, а для прорыва обороны противника будет применяться передовое вооружение.

"Мы будем стремиться поставить россиян на грань необходимости покинуть Херсон - город, который является ключом к стратегической стабильности Украины. Если мы будем продвигаться и на юге, и на востоке, мы можем заставить Путина выбирать между отказом от южных городов, включая Херсон и Мелитополь, и отказом от недавно оккупированных территорий на Донбассе, чтобы он мог удерживать юг", - отметил Кулеба.

Он полагает, что тогда российский президент начнет более серьезно относиться к переговорам о прекращении огня.

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"Нашей целью по-прежнему будет вывод российских войск из Украины… В конце концов, Путин вывел российские войска из районов вокруг Киева, столкнувшись с достаточным количеством провалов. Если наши вооруженные силы станут сильнее и успешнее, у него будут веские причины сделать это снова", - подчеркнул министр.

Кулеба также уверен, что Путину легче подать отступление как "акт доброй воли" перед дальнейшими переговорами.

"Путин мог бы даже заявить, что "спецоперация" успешно достигла своих целей по демилитаризации и денацификации Украины, что бы это для него ни значило... Пропаганда также может помочь Путину подать вывод войск как знак гуманного обращения с российскими солдатами и как мудрый шаг к миру в целом", - добавил Кулеба.

В противном случае, если Путин останется непреклонным, Украина может продвинуться дальше в Луганской и Донецкой области до тех пор, пока он не будет вести переговоры или пока украинская армия не достигнет государственной границы.

Украина готова нанести удар по Крымскому мосту

Секретарь СНБО Алексей Данилов в апреле говорил, что Украина готова нанести удар по Крымскому мосту. Враг использует эстакаду для переброски своих военных сил.

"Смотрите, если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", - отмечал чиновник.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, разразился заявлением о том, что слова Данилова о готовности Украины ударить по Крымскому мосту, мол, трактуются Москвой как "анонс теракта". Российское государство якобы собирается провести "правовую оценку" для "последующего наказания".

Как полагает советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, Крымский мост – это стратегическое сооружение, которое россияне прикрывают таким образом, что его нельзя уничтожить. По его словам, там минимум две бригады ПВО, наряд сил в воздухе и противовоздушная система, прикрывающая корабли. Чиновник подчеркнул, что если бы была такая возможность, Украина давно бы уничтожила данный объект.

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