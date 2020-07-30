Десятки тысяч белорусов вышли на митинг в поддержку главного конкурента Лукашенко

На митинг в поддержку Светланы Тихановской собрались около 25 тысяч человек/ people.onliner.by

В четверг, 30 июля, в Минске в 18:00 начался масштабный митинг в поддержку главного конкурента Александра Лукашенко на президентских выборах, оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. По предварительным оценкам, собралось как минимум 25 тысяч человек.

Один из белорусских Telegram-каналов МАЯ КРАIНА БЕЛАРУСЬ показал митинг с высоты птичьего полета.

"После такого, у таракана ожидается не только катетер, но и аппарат поддержания жизнедеятельности, в лучшем случае :)", - отмечается в сообщении.

По данным правозащитного центра Весна, на акцию в поддержку Тихановской собрались не менее 25 тысяч человек.

Также сообщается, что митинг проводится в формате агитационного пикета. Поддержать Тихановскую пришло большое количество людей.

"Людей очень много, они стоят не только возле сцены, но и на траве, свободного места на огороженном для митинга участке осталось мало. Многие стоят и за ограждением", - подчеркивают в сети.

Рекордный митинг в Минске / people.onliner.by

Рекордный митинг в Минске / people.onliner.by

Напомним, Светлана Тихановская стала главным кандидатом в президенты Беларуси от оппозиции после ареста Виктора Бабарико и ее мужа – блогера Сергея Тихановского.

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