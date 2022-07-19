"Моя очередь говорить": первая леди Елена Зеленская обсудила с госсекретарем США нужды Украины

Энтони Блинкен и Елена Зеленская/ Facebook Елена Зеленская

Первая леди Украины Елена Зеленская находится с визитом в Соединенных Штатах Америки. Они прибыла туда по приглашению супруги президента США Джилл Байден, которое получила еще в мае этого года, когда американская первая леди посещала Украину.

Зеленская уже встретилась с главой Государственного департамента Энтони Блинкеном. Это была первая официальная встреча, которую она провела в рамках этой поездки. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Она (Джилл Байден – ред.) посетила Украину в мае, чтобы лично увидеть и пообщаться с теми, кто из-за войны потерял дом, близких. Теперь моя очередь говорить в США об украинских потребностях в нашем сопротивлении и борьбе с агрессором", – отметила Зеленская.

После встречи с Блинкеном она рассказала, что он заверил, что США будут продолжать поддерживать Украину.

"Его позиция относительно того, что, цитирую: "суверенная, независимая Украина будет существовать намного дольше, чем Путин", остается неизменной", – отметила Зеленская.

Энтони Блинкен и Елена Зеленская/ Facebook Елена Зеленская

Зеленская также посетила Мемориал жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине в центре Вашингтона и встретилась с представителями украинской общины в США. После этого она провела встречу с руководительницей Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Павер.

Во вторник, 19 июля, Зеленская должна встретиться с женой президента США Джилл Байден, а в среду, 20 июля, выступить перед законодателями в зале Конгресса в Капитолии.

Напомним, видео с первой леди Украины Еленой Зеленской стало вирусным в сети. Речь идет о трогательном ролике, на котором жена президента Владимира Зеленского расплакалась во время речи о погибших детях из-за войны России.

Ранее сообщалось, что первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что была лично знакома с 4-летней Лизой из Винницы, которую 14 июля убили российские оккупанты, запустив по центру города ракеты. Маленькая девочка участвовала в съемках ролика к рождественским праздникам.

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