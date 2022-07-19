Украине дают оружие по стандартам НАТО, уже есть паритет с РФ в некоторых видах вооружения – Данилов

Украине дают оружие по стандартам НАТО, у нас есть уже паритет с РФ в некоторых видах вооружения, говорит Данилов/ УНИАН, Генштаб ВСУ

Украина переходит на вооружение по стандартам НАТО. Западные страны начинают давать больше современного вооружения, советские снаряды и другие образцы вооружения в Европе почти закончились.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире информационного телемарафона 18 июля, пишет УНИАН. Он сообщил, что Украина уже получила снаряды к HIMARS, которые могут лететь значительно дальше, чем это было раньше (США ранее предоставляли нашей стране только снаряды, которые могут стрелять на расстояние до 80 километров).

"Наша страна переходит на стандарты НАТО. Это очень важная вещь 155 калибр, другие калибры НАТО. Что касается HIMARS, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было в начале. И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности (снаряды – ред.), в ближайшее время появятся на территории нашей страны", – отметил Данилов.

Он рассказал, что ранее применялись снаряды советских калибров – 152 и 122 калибра, однако они почти закончились в Европе.

Также Данилов подчеркнул, что украинская армия благодаря поставкам оружия от партнеров смогла достичь паритета с российской армией в отношении некоторых позиций.

"На сегодняшний день мы действительно имеем совсем другую ситуацию, которая была еще месяцы назад. Сейчас, благодаря тому что мы получаем достаточное количество оружия от наших партнеров, мы установили определенный паритет в определенной позиции", – сказал Данилов.

Однако этого вооружения до сих пор недостаточно, чтобы быстро достичь преимущества над врагом в пользу Украины и завершить войну, отметил секретарь СНБО. Поэтому сейчас большие надежды возлагаются на встречу "Рамштайн-4", которая состоится в ближайшие дни и где обсудят увеличение предоставления Украине оружия для защиты от России.

Ранее Данилов отмечал, что глава государства Владимир Зеленский поставил перед украинскими военными главную задачу в войне с Россией – освободить от врагов всю территорию страны.

Также секретарь СНБО подчеркнул, что армия Украины благодаря современному оружию Запада регулярно устраивает "сюрпризы" для войск России. Ракетные системы HIMARS демонстрируют безупречную работу и наносят удары по четко поставленным целям. Контрнаступление ВСУ будет постепенным и начнется на отдельных направлениях. Главная задача – освобождение всех захваченных украинских территорий.

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