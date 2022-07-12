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Президент поставил перед военными задачу по освобождению всей Украины - Данилов

12 июля 2022, 21:40

По словам секретаря СНБО, главной задачей военнослужащих является освобождение территории всей страны.

данилов, украинские военные
Данилов рассказал, какую задачу поставил Зеленский ВСУ / УНИАН, Генштаб ВСУ

Глава государства Владимир Зеленский поставил перед украинскими военными главную задачу в войне с Россией - освободить от врагов всю территорию страны, говорится в заявлении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в эфире Радио Свобода.

Кроме этого, чиновник рассказал, началась ли деоккупация Херсонской области.

"Я хотел бы обратить внимание, что речь идет не только о Херсонской области, речь идет о деоккупации всей страны. И когда президент ставит задание нашим военным, речь идет обо всей Украине. Конечно, мы не может одномоментно освободить все территории, но верховный главнокомандующий ставит задачу, чтобы все наши территории были освобождены от агрессора. Вопрос только времени и очередности", - отметил Данилов.

Взрывы на российских складах под Херсоном - это следствие работы высокоточного оружия.

"Задача Российской Федерации - это уничтожение нас как страны, уничтожение высшего политического руководства нашей страны, и чтобы наша страна прекратила существования", - добавил Данилов.

Новости Херсона онлайн

Напомним, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил мнение, что война России против Украины может выйти за пределы нашего государства. Также Ринкевичс высказался и о возможности распространения российской агрессии на страны Балтии из-за блокирования Калининграда.

Ранее глава Луганской ОВА Леонид Гайдай отмечал, что оккупационные войска России готовят свои резервы с целью начала наступления в Донецкой области. Скорее всего, они пойдут в атаку в направлении Славянска и Бахмута.

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