Нагнетания Запада и сюрпризы от РФ: Арахамия оценил ситуацию с опасностью военной атаки на Украину

Угроза полномасштабной войны России и Украины присутствует всегда – Арахамия / УНИАН

Угроза военного вторжения России в Украину есть всегда. Сейчас все напоминает обстановку, которая была весной прошлого года у украинских границ. Западные средства массовой информации нагнетают ситуацию. От Москвы можно ожидать чего угодно, и в Киеве должны быть готовы к любым сценариям, но не нужно рассеивать панику. Фейковые сведения негативно влияют на экономическую ситуацию в стране. Об этом заявил глава фракции Слуга народа, член комитета Верховной Рады по безопасности Давид Арахамия.

В интервью изданию Фокус он рассказал о том, что комитет по нацбезопасности ведет диалог с министром обороны, Генеральным штабом, а также другими силовыми ведомствами.

По его словам, Причин для паники в обществе нет. Угроза со стороны российского государства есть всегда, и сейчас фиксируется такая же ситуация, как и весной прошлого года. Панические настроения нагнетают западные СМИ. От России можно ждать чего угодно, но нельзя поддаваться волнениям. Фейковые сведения негативно влияют на экономику страны.

"Угроза со стороны (России, - ред.) есть всегда. Но! Помните, была эскалация весной в прошлом году? Ситуация по состоянию на сегодня ничем не хуже той, она примерно в этом же диапазоне. Зачем нагнетают западные СМИ? Сложно сказать. Сейчас идет большой переговорный процесс и мы есть на этом поле, это повод для переговоров, чтобы избежать войны в Европе. От РФ можно ожидать любых сюрпризов, мы должны быть готовыми ко всему, но не развивать паники. Вторжения РФ может не быть, а экономика ляжет. Когда начинают вбрасывать фейки, что российское посольство отзывает семьи, мы же видим как это уже влияет на экономическую ситуацию", - объяснил Арахамия.

Впрочем, он также добавил, что парламент уже после каникул рассмотрит изменения в закон о национальном сопротивлении. Территориальная оборона уже сформирована, и теперь нужно внести определенные изменения, а также заслушать руководителя терробороны Юрия Галушкина.

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Читайте такжеУгроза военного вторжения России: Зеленский обратился к украинцам и призвал не паниковать"Хотим услышать, как сейчас работают эти территориальные подразделения, какая необходима поддержка, чтобы связать Кабинет министров с территориальной обороной и подключим наших мажоритарщиков, чтобы они на своих округах работали с отрядами территориальной обороны, делали инспекцию бомбоубежищ и других необходимых инфраструктурных объектов", - добавил Давид Арахамия, подчеркнув, что спустя недели-две следовало бы провести учения при участии территориальной обороны и Нацгвардии.

Угроза военного вторжения РФ в Украину

Журналисты американского телеканала CNN сообщали о том, что разведка Соединенных Штатов Америки получила сведения о подготовке РФ оперативной группы с целью нападения на боевиков на Донбассе "под чужим флагом". В Вашингтоне считают, что подобные планы могут стать предлогом для военного наступления России на Украину.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила сведения, согласно которым Россия может готовить провокацию для оправдания военной операции против Украины.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские войска неподалеку от границ Украины расположены из-за якобы напряженной ситуации в регионе и действий Североатлантического альянса. Москва называет свои военные маневры "мерами предосторожности".

19 января CNN, располагая данными Министерства обороны Украины, опубликовало сведения о стягивании Россией более 127 тысяч войск к украинским кордонам. В ведомстве не исключают возможности применения россиянами ракет средней дальности с целью нанесения ударов по стратегическим объектам.