УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Нагнетания Запада и сюрпризы от РФ: Арахамия оценил ситуацию с опасностью военной атаки на Украину

20 января 2022, 07:10
Прослушать новость
Остановить

Киев должен быть готов к любым сценариям, однако нельзя поддаваться панике, сказал Давид Арахамия.

Арахамия
Угроза полномасштабной войны России и Украины присутствует всегда – Арахамия / УНИАН

Угроза военного вторжения России в Украину есть всегда. Сейчас все напоминает обстановку, которая была весной прошлого года у украинских границ. Западные средства массовой информации нагнетают ситуацию. От Москвы можно ожидать чего угодно, и в Киеве должны быть готовы к любым сценариям, но не нужно рассеивать панику. Фейковые сведения негативно влияют на экономическую ситуацию в стране. Об этом заявил глава фракции Слуга народа, член комитета Верховной Рады по безопасности Давид Арахамия.

В интервью изданию Фокус он рассказал о том, что комитет по нацбезопасности ведет диалог с министром обороны, Генеральным штабом, а также другими силовыми ведомствами.

По его словам, Причин для паники в обществе нет. Угроза со стороны российского государства есть всегда, и сейчас фиксируется такая же ситуация, как и весной прошлого года. Панические настроения нагнетают западные СМИ. От России можно ждать чего угодно, но нельзя поддаваться волнениям. Фейковые сведения негативно влияют на экономику страны.

"Угроза со стороны (России, - ред.) есть всегда. Но! Помните, была эскалация весной в прошлом году? Ситуация по состоянию на сегодня ничем не хуже той, она примерно в этом же диапазоне. Зачем нагнетают западные СМИ? Сложно сказать. Сейчас идет большой переговорный процесс и мы есть на этом поле, это повод для переговоров, чтобы избежать войны в Европе. От РФ можно ожидать любых сюрпризов, мы должны быть готовыми ко всему, но не развивать паники. Вторжения РФ может не быть, а экономика ляжет. Когда начинают вбрасывать фейки, что российское посольство отзывает семьи, мы же видим как это уже влияет на экономическую ситуацию", - объяснил Арахамия.

Впрочем, он также добавил, что парламент уже после каникул рассмотрит изменения в закон о национальном сопротивлении. Территориальная оборона уже сформирована, и теперь нужно внести определенные изменения, а также заслушать руководителя терробороны Юрия Галушкина.

Реклама

Читайте такжеУгроза военного вторжения России: Зеленский обратился к украинцам и призвал не паниковать"Хотим услышать, как сейчас работают эти территориальные подразделения, какая необходима поддержка, чтобы связать Кабинет министров с территориальной обороной и подключим наших мажоритарщиков, чтобы они на своих округах работали с отрядами территориальной обороны, делали инспекцию бомбоубежищ и других необходимых инфраструктурных объектов", - добавил Давид Арахамия, подчеркнув, что спустя недели-две следовало бы провести учения при участии территориальной обороны и Нацгвардии.

Угроза военного вторжения РФ в Украину

Журналисты американского телеканала CNN сообщали о том, что разведка Соединенных Штатов Америки получила сведения о подготовке РФ оперативной группы с целью нападения на боевиков на Донбассе "под чужим флагом". В Вашингтоне считают, что подобные планы могут стать предлогом для военного наступления России на Украину.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила сведения, согласно которым Россия может готовить провокацию для оправдания военной операции против Украины.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские войска неподалеку от границ Украины расположены из-за якобы напряженной ситуации в регионе и действий Североатлантического альянса. Москва называет свои военные маневры "мерами предосторожности".

19 января CNN, располагая данными Министерства обороны Украины, опубликовало сведения о стягивании Россией более 127 тысяч войск к украинским кордонам. В ведомстве не исключают возможности применения россиянами ракет средней дальности с целью нанесения ударов по стратегическим объектам.

viber
новости России Верховная Рада российские войска новости Украины Давид Арахамия
Сейчас вы просматриваете новость «Нагнетания Запада и сюрпризы от РФ: Арахамия оценил ситуацию с опасностью военной атаки на Украину». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В феврале Украину накроет аномальная погодаВ феврале Украину накроет аномальная погода 40 гривен за литр: украинцам назвали февральские цены на бензин и газ на АЗС40 гривен за литр: украинцам назвали февральские цены на бензин и газ на АЗС Когда Крещение 2022: дата, запреты и традиции дняКогда Крещение 2022: дата, запреты и традиции дня Страшные пытки: под Запорожьем подростка раздели и заставляли есть зажженные сигаретыСтрашные пытки: под Запорожьем подростка раздели и заставляли есть зажженные сигареты Морозы продержатся до Пасхи: синоптик рассказал о морозной весне 2022Морозы продержатся до Пасхи: синоптик рассказал о морозной весне 2022
07:17

Байден сравнил возможное вторжение РФ в Украину со Второй мировой войной

07:10

Нагнетания Запада и сюрпризы от РФ: Арахамия оценил ситуацию с опасностью военной атаки на УкраинуВидео

06:37

Отрежут РФ от доллара: Байден пригрозил Путину санкциями в случае вторжения в Украину

06:10

Военная операция России и гарантии Украине: дипломат раскрыл риторику МосквыВидео

06:08

"Мыльный пузырь" Порошенкомнение

Реклама
06:00

Какой будет погода в Украине весной 2022: киевлян ждет классический март, сырой апрель и холодный май

05:50

Большинство побочных реакций от COVID-вакцины вызваны самовнушением: результаты исследования

05:40

Самый вкусный мясной пирог из лаваша: готовить очень просто и быстроВидео

05:02

В моду на 2022 год вошла необычайно красивая стрижка прямой боб, которая отлично молодитФото

04:41

Топ-5 комнатных растений, которые принесут семейное счастье и помогут найти любовь

04:37

Ким Кардашьян показала свою необъятную "корму" в крохотном бикини

04:29

Как избавиться от запаха мочи животных в квартире: простые, но рабочие способы

03:47

Слетела с катушек: Мадонна показывала промежность и валялась по полу студии звукозаписи

03:47

40 гривен за литр: украинцам назвали февральские цены на бензин и газ на АЗСВидео

02:44

Украину заметет снегом и ударит мороз -15Видео

02:21

"Ты села в лужу": Кондратюк припомнил, как Могилевская влипла в скандал из-за Януковича

02:19

Гороскоп Таро для Раков на февраль 2022: кризис, крутой поворот и подарок небесВидео

01:40

Голая Снежана Бабкина поздравила фанатов с Крещением и уселась пятой точкой в сугроб

01:32

"Есть роли, в которых меня можно узнать только по голосу": Петрожицкая рассказала о съемках в ДикихВидео

01:32

"Тысячу Зеленского" пенсионеры уже с 24 января смогут потратить на лекарстваВидео

Реклама
00:51

Приметы на 20 января: что нельзя делать в день Иоанна и как не попасть в бедуВидео

00:17

Гороскоп на сегодня, 20 января 2022: Тельцам – удача, Девам – завистники, Стрельцам – трудностиВидео

19 января, среда
23:54

Резников призвал ввести санкции против олигархов из окружения ПутинаВидео

23:26

Порошенко после суда отправился "праздновать" в шикарный ресторан - СМИ

22:59

США дополнительно выделят Украине 300 млн долларовВидео

22:46

Клопотенко пояснил, почему украинцы "панически" боятся нового меню в школах

22:18

Соглашения по обороне и встреча с Зеленским: СМИ узнали о визите Эрдогана в Украину 3 февраля

22:11

Трагедия на Крещение: во время ныряния в прорубь утонул мужчина

22:10

Магнитом притягивают бедность: какие крупы и продукты нельзя выбрасывать из домаВидео

21:41

Похитил и убил: подозреваемые в убийстве 11-летнего мальчика признались еще в одном преступленииВидео

21:37

"Турция знает свои интересы": Банковая приветствует план Эрдогана по диалогу Зеленского и Путина

21:34

"Без страха и упрека": Блинкен высказался о деле против Порошенко

21:28

Угроза военного вторжения России: Зеленский обратился к украинцам и призвал не паниковать

21:18

В Украину ворвется сильнейший циклон IDA с мощным морозомВидео

21:09

Стрельба в офис журналиста Гордона: в полиции поведали подробности

20:49

Украинские перевозчики в четверг выйдут протестовать к посольству Польши

20:37

Необыкновенное везение и большой успех до конца января: кто из знаков в списке счастливчиковВидео

19:54

В Минздраве подчитали потребность в COVID-вакцинах до конца 2022 года

19:27

Пробрался в дом и зверски зарезал: в Венгрии украинец жестоко убил украинцаВидео

19:07

Цены на хлеб в Украине не взлетят: Кабмин остановит серьезное подорожание продуктаВидео

Реклама
19:03

Комаровский поведал, с какими признаками ОРВИ нужно немедленно бежать к врачу

18:46

У кого первого сдадут нервымнение

18:39

В Киеве обстреляли офис журналиста Дмитрия ГордонаВидео

18:31

Арестович откровенно рассказал о причине своего увольнения

18:20

В Мариуполе Метинвест выдал 1,6 миллиона гривень стипендий

18:08

Как в Украине купить лекарства за 1000 гривен Зеленского: новые правилаВидео

18:07

Все для любимой: топ-3 самых верных мужей среди знаков зодиака

17:58

Мать двоих детей на Тернопольщине заставили вернуть 26 тысяч гривен помощи и оштрафовали в придачуВидео

17:40

В России хотят признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми: слово за Госдумой и ПутинымВидео

17:16

"На это направлены все усилия": Кулеба назвал условие завершения конфликта с РФВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять