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"Наступает его конец": бывший посол Беларуси назвал самый большой страх Лукашенко

31 октября 2022, 04:13

Павел Латушко не исключает, что Лукашенко захочет попытаться договориться с Китаем о политическом убежище.

'Наступает его конец': бывший посол Беларуси назвал самый большой страх Лукашенко
Чего больше всего боится Лукашенко / kremlin.ru

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко очень боится того, что будет дальше. Все уже видят, что "наступает его конец". Об этом заявил бывший посол Беларуси в Португалии, Испании, Франции и Польше Павел Латушко в интервью изданию Гордон.

Латушко признался, что Лукашенко не принимает бездумно решения, он начинает сомневаться. Белорусский диктатор на самом деле боится судьбы бывшего президента Югославии и Сербии Слободана Милошевича, которого осудил Гаагский трибунал. Милошевича нашли мертвым в камере, у него случился сердечный приступ. Латушко утверждает, что Лукашенко лично был знакомым с бывшим президентом Сербии.

"Мы же видим, что наступает его конец, Украина победит, и дальше будет международный уголовный трибунал. Это ответственность. Он очень боится судьбы ... Милошевича. На закрытых совещаниях он вспоминает, что "мы будем сидеть в международном трибунале". Он очень этого боится. Он лично знаком был с Милошевичем и постоянно приводит этот пример", - сказал Латушко.

Бывший посол считает, что белорусский диктатор может попытаться договориться с Китаем и попросит о политическом убежище.

Угроза вторжения со стороны Беларуси

Недавно в ВСУ рассказали, что российские захватчики могут повторно атаковать украинские территории с севера, зайдя из Беларуси. Однако их целью будет не Киев. Оккупанты могут попробовать пойти в атаку на западе границы между Беларусью и Украиной, чтобы перерезать пути, по которым, по их мнению, в нашу страну поставляется оружие от западных партнеров.

В то же время аналитики американского Института изучения войны отмечают, что риск вторжения из Беларуси в ближайшие месяцы остается низким. Ведь российские оккупанты не могут даже перекрыть украинские линии снабжения с Запада путем наземного наступления. Вторжение из Беларуси для оккупационных войск будет очень сложным, их наступление могут затормозить Припятские болота на севере нашего государства.

Как отметил помощник командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин, РФ не сможет накопить в достаточном количестве силы и средства для организации нового наступления с территории Беларуси. Однако весной 2023 года вероятность нападения может серьезно возрасти.

Другие новости:

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