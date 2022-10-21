Лукашенко резко 'переобулся' и заявил, что он якобы не хочет войны

Лукашенко цинично заявляет, что не хочет войны / Коллаж фото УНИАН, t.me/modmilby

Белорусский диктатор Александр Лукашенко решил цинично оправдаться и заявил, что он якобы не готовится к войне против Украины. Он пытается убедить, что "Беларусь не хочет войны", об этом сообщает Белта.

"Не обращайте внимания на этот вой. Мы сегодня никуда не собираемся уходить. На сегодня никакой войны. Нам она не нужна. Надо успокоиться. Каждый должен делать свое дело, если мы хотим, чтобы не было войны", – сказал Лукашенко.

Вместо этого Лукашенко отметил, что Беларусь начала модернизировать свое оружие. Самопровозглашенный президент хочет сделать это очень быстро.

"Мы начали модернизацию танков. Будем ускоряться и усиливать", – добавил Лукашенко.

Угроза вторжения со стороны Беларуси

Недавно в ВСУ рассказали, что российские захватчики могут повторно атаковать украинские территории с севера, зайдя из Беларуси. Однако их целью будет не Киев. Оккупанты могут попробовать пойти в атаку на западе границы между Беларусью и Украиной, чтобы перерезать пути, по которым, по их мнению, в нашу страну поставляется оружие от западных партнеров.

В то же время аналитики американского Института изучения войны отмечают, что риск вторжения из Беларуси в ближайшие месяцы остается низким. Ведь российские оккупанты не могут даже перекрыть украинские линии снабжения с Запада путем наземного наступления. Вторжение из Беларуси для оккупационных войск будет очень сложным, их наступление могут затормозить Припятские болота на севере нашего государства.

Как отметил помощник командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин, РФ не сможет накопить в достаточном количестве силы и средства для организации нового наступления с территории Беларуси. Однако весной 2023 года вероятность нападения может серьезно возрасти.

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