"Все действуют друг другу на нервы": когда ждать войны НАТО и России

НАТО готовится к войне с Россией - когда и чего ждать / c6f.navy.mil

НАТО увеличивает воздушное патрулирование в Черноморском регионе и усиливает присутствие военных кораблей альянса. В связи с этим волонтер, блогер Юрий Касьянов оценил перспективы войны между НАТО и Россией.

"НАТО действительно усиливает свое присутствие в Черном море, проводит патрулирование и т.д. Но все это происходит в рамках противостояния НАТО с Россией, а также древнего противостояния США с Россией", – отметил волонтер во время чата на Главреде.

В то же время считать это предпосылкой военных действий не стоит, уверен блогер.

"Россия делает то же самое, в частности, летает вдоль побережья НАТО. Все действуют друг другу на нервы, тем самым консолидируют общество и решают какие-то сиюминутные политически задачи. Но никакой войны между НАТО и Россией не может быть, в принципе", – резюмировал Касьянов.

Ранее Касьянов оценил шансы Украины стать членом НАТО. Если Украина не хочет бороться за свою страну, то никакие статусы или программы НАТО не помогут, отметил он.

Напомним, 12 июня 2020 Украина стала в НАТО партнером с расширенными возможностями. Киеву предоставили дополнительный статус.