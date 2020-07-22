УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Все действуют друг другу на нервы": когда ждать войны НАТО и России

И Альянс, и Россия активно наращивают свое присутствие в Черном море.

22 июля 2020, 21:00
НАТО готовится к войне с Россией - когда и чего ждать
НАТО готовится к войне с Россией - когда и чего ждать / c6f.navy.mil

НАТО увеличивает воздушное патрулирование в Черноморском регионе и усиливает присутствие военных кораблей альянса. В связи с этим волонтер, блогер Юрий Касьянов оценил перспективы войны между НАТО и Россией.

"НАТО действительно усиливает свое присутствие в Черном море, проводит патрулирование и т.д. Но все это происходит в рамках противостояния НАТО с Россией, а также древнего противостояния США с Россией", – отметил волонтер во время чата на Главреде.

В то же время считать это предпосылкой военных действий не стоит, уверен блогер.

"Россия делает то же самое, в частности, летает вдоль побережья НАТО. Все действуют друг другу на нервы, тем самым консолидируют общество и решают какие-то сиюминутные политически задачи. Но никакой войны между НАТО и Россией не может быть, в принципе", – резюмировал Касьянов.

Ранее Касьянов оценил шансы Украины стать членом НАТО. Если Украина не хочет бороться за свою страну, то никакие статусы или программы НАТО не помогут, отметил он.

Напомним, 12 июня 2020 Украина стала в НАТО партнером с расширенными возможностями. Киеву предоставили дополнительный статус.

Юрий Касьянов НАТО новости России война Черное море
Сейчас вы просматриваете новость «"Все действуют друг другу на нервы": когда ждать войны НАТО и России». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

21:35
Карантин в Украине переделали: в Минздраве уточнили новые требования
21:00
"Все действуют друг другу на нервы": когда ждать войны НАТО и России Видео
20:57
"Ведет себя как зверь": у Авакова рассказали, зачем Кривоша объявили психом Видео
20:47
Кравчук оценил выполнение Зеленским требования террориста Видео
20:32
На Банковой объяснили, почему Зеленский позвонил луцкому террористу Видео
20:29
Грузия продлила запрет на авиасообщение – до какого числа Видео
19:59
В разгар лета в Киеве запретили купаться на всех пляжах: названа причина Видео
19:33
Захват заложников в Луцке: террористу сообщили о подозрении
19:31
Теракт в Луцке показал полную несостоятельность СБУ мнение
19:10
В ВОЗ объяснили, почему коронавирус опять "проснулся" в Европе Видео
19:00
Теракт или постановка: что произошло в Луцке и чем это грозит Украине
18:45
"Хаос и насилие": Трамп влип в скандал после публикации фото Майдана Видео
18:30
"Развратница, с маленькими титьками": Ивлеева показала пикантное фото и вызвала истерику за сиськами
18:24
В Польше арестовали экс-главу Укравтодора Новака Видео
18:22
"Нафтогаз" хочет стать монополистом на рынке газа для населения - Ассоциация поставщиков энергоресурсов
18:13
"Лето намекает": синоптик рассказала, изменится ли погода в Украине
18:01
Ученые назвали самую большую загадку коронавируса Видео
17:59
Избивал жену, грозил "похоронить" соседей: новые подробности о луцком террористе Видео
17:46
Крымчан стали штрафовать за паспорт Украины на въезде в Крым: эксперт объяснил причину
17:46
К чему снится пожар: толкование сна
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять