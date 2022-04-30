НАТО – очень слабый блок, у Украины есть шанс создать мощный союз с Британией и Польшей – Бадрак

Политика дальнейшего сближения Украины и НАТО должна быть прописана в договоре о гарантиях безопасности – эксперт / Главред

Сегодня Североатлантический альянс является очень слабым блоком, который благодаря Украине стал восстанавливать свое могущество. Военного союза НАТО и Киева не будет, однако существует перспектива создания очень мощного и деятельного союза Украины, Польши, Великобритании и стран Балтии. Дальнейшие планы по сближению украинского государства и Альянса должно быть прописано в договоре о гарантиях безопасности. Однако такое сотрудничество, по всей видимости, не будет предполагать обязательств военной защиты. Об этом заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

В чате на Главреде в ответ на вопрос о том, может ли предоставление оружия Киеву со стороны НАТО сигнализировать об образовании военного альянса государства и блока безопасности Запада, он сказал, что такого союза нет. Однако присутствует перспектива создания мощного военного блока при участии Украины, Польши, Великобритании и стран Балтии.

Читайте также"Путин уважает силу": бывший замглавкома НАТО в Европе призвал Запад быть готовым к войне с Россией"Нет, военный союз Украины и НАТО не образовался и не будет образован. НАТО является очень слабым блоком. И только благодаря Украине Альянс начал восстанавливать свою мощь. Однако есть перспектива создания очень мощного и активного союза Украины, Польши, Британии и стран Балтии", - считает эксперт.

По его словам, вопрос дальнейшего сотрудничества Киева и блока должен быть прописан в договоре о гарантиях безопасности Украины. По всей вероятности, в соглашении будет указано, что войска НАТО не будут воевать за Украину в случае угрозы безопасности государства.

"А вот дальнейшая возможность сближения Украины с НАТО должна быть прописана в договоре о гарантиях безопасности нашей стране, который сейчас разрабатывается. Впрочем, уже сейчас можно сказать, что форма нашего взаимодействия с Альянсом будет такой, что не будет физической защиты Украины войсками НАТО, то есть войска НАТО никогда не будут воевать за наше государство", - добавил специалист.

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Также он полагает, что среди гарантий может быть другой влиятельный механизм, который заключается в колоссальном экономическом давлении, способствующем подавлению действий агрессора.

"Хотя есть другой, не менее весомый механизм, который заключается в проведении очень жесткой санкционной политики рядом государств и за счет этого подавления любого агрессора. Это возможно, но это не военный способ", - подчеркнул Валентин Бадрак.

Вступление Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский говорил о том, что Украина готова была бы принять предложение о вступлении в НАТО. Однако со стороны организации таких инициатив нет. Государство будет работать над получением гарантий, которые должны обеспечить безопасность украинцев.

Руководитель расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев заявлял, что в Североатлантическом альянсе высоко оценили действия ВСУ на войне с войсками РФ. Украины уже сейчас могла бы оказаться в НАТО, но это вопрос политического характера, который следовало бы обсудить и с Россией.

Министр обороны США Ллойд Остин ранее сказал, что НАТО не закрывает свои двери для Украины. Впрочем, по его словам, сейчас не время говорить о вступлении украинского государства в Альянс. Обсуждать вопрос можно только после завершения войны с РФ.

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