"Не надо врать": волонтер обвинила нардепа Тищенко в угрозах и бездействии

По словам Багировой, на сегодня власть не сделала ничего, чтобы помочь жителям Житомирской области.
Волонтер Лилия Багирова, которая помогает пострадавшим от лесных пожаров в Житомирской области, обвинили народного депутата от фракции "Слуга народа" Николая Тищенко в угрозах и давлении из-за того, что она уличила его в бездействии и пустых обещаниях помочь области справиться с последствием пожаров, тогда как реальных действий не последовало. Об этом волонтер заявила на своей странице в Instagram.
По ее словам, на сегодня власть не сделала ничего, пожар никто не тушил, тогда как люди чувствуют себя, как погорельцы, а в Житомирской области выгорели целые села.
Как утверждает волонтер, приехав на встречу, нардеп Тищенко начал доказывать Багировой, что ситуация под контролем, а она - "провокатор и наемник Москвы, которая порочит честную украинскую власть".
"Я полностью отвечаю за свои слова и даю клятву, что все, что я сказала в этом видео слово в слово правда. Тем временем Николай удаляет комментарии моих подписчиков и блокирует их", - пишет Багирова.
Она утверждает, позже ей начали угрожать уголовным дело и психологическим давлением через сети ботов.
"Он хотел, чтоб я сказала какой он молодец, что отреагировал. Но я сказала, что реагировать надо было, когда был пожар, а не тогда, когда все выгорело и сейчас на этом пиариться! Надо не видео снимать и врать, что "все под контролем", а обеспечивать людей необходимым. Почему вся Украина с себя снимает и отдает, а не государство? Говорит, они выделили 25 млн на ликвидацию последствий - где они и куда каждая копейка пойдет?" - добавила волонтер.
Напомним, в Житомирской области спасатели продолжают ликвидацию лесных пожаров.
Я сделала запись экрана со своих сториз. Я до сих пор в шоке после этой "встречи". У меня до сих пор нет слов. Я полностью отвечаю за свои слова и даю клятву, что все, что я сказала в этом видео слово в слово правда. Тем временем Николай удаляет комментарии моих подписчиков и блокирует их. И сейчас вовсе ограничил комментарии на своей странице. Достойный поступок взрослого мужчины - политика. Самое грустное, что он поехал со мной снимать видео, чтоб в очередной раз сделать себя хорошим, но не ожидал, что я буду открывать рот. Он хотел, чтоб я сказала какой он молодец, что отреагировал. Но я сказала, что реагировать надо было, когда был пожар, а не тогда, когда все выгорело и сейчас на этом пиариться! Надо не видео снимать и врать, что "все под контролем", а обеспечивать людей необходимым!!! Почему вся Украина с себя снимает и отдаёт, а не государство? Говорит, они выделили 25млн на ликвидацию последствий! Вот интересно посмотреть, где они и куда каждая копейка пойдёт?