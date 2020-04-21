"Не надо врать": волонтер обвинила нардепа Тищенко в угрозах и бездействии

Тищенко попал под критику волонтера

Волонтер Лилия Багирова, которая помогает пострадавшим от лесных пожаров в Житомирской области, обвинили народного депутата от фракции "Слуга народа" Николая Тищенко в угрозах и давлении из-за того, что она уличила его в бездействии и пустых обещаниях помочь области справиться с последствием пожаров, тогда как реальных действий не последовало. Об этом волонтер заявила на своей странице в Instagram.

По ее словам, на сегодня власть не сделала ничего, пожар никто не тушил, тогда как люди чувствуют себя, как погорельцы, а в Житомирской области выгорели целые села.

Как утверждает волонтер, приехав на встречу, нардеп Тищенко начал доказывать Багировой, что ситуация под контролем, а она - "провокатор и наемник Москвы, которая порочит честную украинскую власть".

"Я полностью отвечаю за свои слова и даю клятву, что все, что я сказала в этом видео слово в слово правда. Тем временем Николай удаляет комментарии моих подписчиков и блокирует их", - пишет Багирова.

Она утверждает, позже ей начали угрожать уголовным дело и психологическим давлением через сети ботов.

"Он хотел, чтоб я сказала какой он молодец, что отреагировал. Но я сказала, что реагировать надо было, когда был пожар, а не тогда, когда все выгорело и сейчас на этом пиариться! Надо не видео снимать и врать, что "все под контролем", а обеспечивать людей необходимым. Почему вся Украина с себя снимает и отдает, а не государство? Говорит, они выделили 25 млн на ликвидацию последствий - где они и куда каждая копейка пойдет?" - добавила волонтер.

Напомним, в Житомирской области спасатели продолжают ликвидацию лесных пожаров.