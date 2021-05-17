Никаких справок в очередях: Зеленский назвал дату отказа госорганов от бумажной волокиты

Зеленский назвал дату отказа госорганов от бумажной волокиты/ сайт президента Украины

В 30-ю годовщину независимости, 24 августа, государственные органы Украины переведут работу в цифровой режим, использование бумажных документов будет прекращено, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"24 августа 2021 года Украина войдет в режим "paper less", как мы и обещали. Никаких бумаг для государственных органов. Никто не сможет требовать от гражданина Украины бумажки или справки для предоставления государственных услуг. Мы сделаем все, чтобы государство без бумажек действительно существовало", - сообщил Зеленский в ходе выступления на форуме "Украина 30. Цифровизация".

По словам президента, Украина уже совершила "диджитал революцию".

"Раньше, чтобы получить ряд разрешений, надо было платить взятки, а сейчас надо платить только за интернет. Ранее это 10 кабинетов – сейчас 1 сайт. Ранее это 50 справок в очередях – сейчас 3-4 клика в смартфоне. Ранее недели и месяцы – сейчас 10 или 20 минут, чтобы открыть ЧП (ФОП) и ООО в режиме онлайн", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что если в прошлом году бизнес онлайн открывали 5% предпринимателей Украины, то сейчас 50%.

Зеленский такке отметил, что Украина – первая страна в мире, где цифровые паспорта имеют такую ​​же юридическую силу, как и бумажные.

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В смартфоне теперь можно зарегистрировать младенца, сменить место регистрации, также действуют цифровые документы и десятки онлайн-услуг.

Отказ от бумажных документов - о чем сообщалось ранее: