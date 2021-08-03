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Новая военная операция России против Украины: политик раскрыл планы Кремля

3 августа 2021, 05:28
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Граждане России не поддержат каких-либо военных действий своей страны, считает Дмитрий Гудков.

Российские войска
Россия не пойдет на военный конфликт с Украиной в августе – российский политик / УНИАН

Москва вряд ли решится на военную операцию против Киева в августе. Российские власти сейчас заняты осенними выборами в Госдуму. При этом граждане РФ не поддержат каких-либо военных действий, поскольку соцопросы показали, что их главным страхом является риск войны. Какие-либо маневры со стороны Кремля могут последовать ближе к президентским выборам 2024 года. Об этом заявил бывший депутат Госдумы России Дмитрий Гудков.

"Я считаю, что в августе риски значительно ниже. В России период отпусков, это раз. Во-вторых, наше политическое руководство готовится к тому, что у нас ошибочно называют выборами, я это называю процедурой странного голосования. Так что российским властям сейчас не до этого. Более того, я уверен, что граждане России не поддержат никакую агрессию России к Украине, это показали и соцопросы, проведенные летом: главный страх россиян – это риск войны", - рассказал он в эфире телеканала Украина 24.

Читайте такжеВоенная операция России против Украины: у Зеленского объявили о готовности отбить атаку МосквыТакже он добавил, что какие-либо агрессивные действия со стороны Москвы возможны только ближе к президентским выборам 2024 года.

"Я ничего не жду от августа плохого в этом смысле. Если и ожидать какого-то неадекватного поведения российских властей – то это ближе к выборам 2024 года, хотя я уверен, что никакая военно-политическая авантюра не даст Путину политических дивидендов", - подчеркнул Дмитрий Гудков.

Война России и Украины

Председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили предупреждал, что Россия может пойти на военную операцию по оккупации Мариуполя, Одессы и Херсона. По мнению чиновника, в такой ситуации Москва будет действовать, отталкиваясь от реакции США.

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Российский оппозиционный политик Леонид Гозман допускал сценарий, при котором Россия может пойти на новую войну с Украиной, чтобы удержать украинское государство от интеграции в Североатлантический альянс.

Бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков полагает, что конфликт на Донбассе потерял для России смысл, так как у Москвы больше нет рычагов для сдерживания Украины от вступления в НАТО.

Российский политолог Дмитрий Орешкин утверждал, что Россия больше не сможет остановить реализацию планов по интеграции Украины в НАТО. Если Москва пойдет на сценарий введения войск на украинскую территорию, ситуация станет катастрофической для Кремля.

новости России новости Украины Дмитрий Гудков
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