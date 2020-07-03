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Выборы мэра Киева: социологи назвали главных лидеров

Среди претендентов на пост градоначальника пока что лидирует Виталий Кличко.

3 июля 2020, 22:25
выборы
Обнародованы данные соцопроса о выборах мэра Киева / УНИАН

Если бы выборы мэра города Киева проходили в ближайшее время, то Виталий Кличко набрал бы большинство голосов – 29,1%.

Такие данные социологического опроса компании ActiveGroup, который проводился с 30 июня по 1 июля 2020 года.

За Кличко следуют:

  • Андрей Пальчевский (7%),
  • кандидат от "Слуги народа" (6%),
  • Александр Попов (5,5%),
  • Алексей Кучеренко (4,6%),
  • Александр Омельченко (4,3%),
  • Андрей Ильенко (3,5%)
  • Сергей Притула (3,2%).

Затруднились с ответом 17,4% респондентов.

При этом, среди партий в Киеве лидируют "УДАР Виталия Кличко" (16,5%) и "Слуга народа" (15,6%).

За ними следуют:

  • "Батькивщина" (7,7%),
  • "Европейская солидарность" (7,3%),
  • ОПЗЖ (5%),
  • "Свобода" (3,1%),
  • Партия Пальчевского (2,9%),
  • Партия Шария (2,2%),
  • "Оппозиционный блок" (2,1%),
  • "Голос" (2,1%),
  • "Единство" (2%),

Остальные партии набрали бы менее 2% голосов.

Среди кандидатов в мэры Киева от "Слуги народа" лидируют Александр Дубинский (6,3%) и Александр Качура (6%). За ними следуют Елена Кравец (5,9%), Ирина Верещук (5,3%), Виктор Ляшко (4,7%), Николай Тищенко (2,2%). Не поддержали бы кандидата от "Слуги народа" 48,4% киевлян.

Выборы мэра Киева

Как ранее писал Главред, известный политолог Вадим Карасев уверен, что нынешняя власть не отменит местные выборы под предлогом коронавируса.

Также отметим, известная комедийная актриса из Студии Квартал 95 Елена Кравец не планирует баллотироваться в мэры Киева на грядущих осенью местных выборах.

Слуга народа выборы мэр новости Киева Виталий Кличко Николай Тищенко
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