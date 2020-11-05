Новый план Украины по Донбассу: в Киеве назвали главную проблему

План Киева по возвращению Донбасса на данный момент выполнить невозможно, считает Алексей Резников.
Согласно пунктам Минских соглашений, с территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей должны быть выведены все незаконные вооруженные формирования. Украина не сможет реализовать план по реинтеграции Донбасса, пока в ОРДЛО находятся российские войска.
Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью изданию РБК-Украина.
По его словам, план Киева по установлению мира на Донбассе учитывает вопрос реализации компонента безопасности. Невозможно перейти к политической части урегулирования конфликта до тех пор, пока российские войска находятся в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Резников акцентировал внимание на том, что контроль над ОРДЛО осуществляет Москва, поэтому Украина возлагает на Россию ответственность по вопросу деоккупации украинских территорий.Читайте такжеАрестович прокомментировал слова вице-премьера об "опухоли" Донбасса
"Конечно, мы указываем, что они (незаконные вооруженные формирования и российские войска, - ред.) должны выйти. Но ответственность возлагаем на Российскую Федерацию, потому что она контролирует сегодня эти территории и представителей оккупационных режимов", - подчеркнул Резников.
Война России и Украины на Донбассе
- Глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук 3 ноября заявил, что украинская переговорная группа разработала новый план по реинтеграции оккупированных территорий. Документ предполагает прекращение огня, вывод незаконных вооруженных формирований, проведение выборов и восстановление экономики в ОРДЛО.
- По словам Кравчука, установление режима перемирия и вывод иностранных войск с Донбасса нужно реализовать в начале 2021 года. При условии выполнения договоренностей в марте 2021 года в ОРДЛО пройдут выборы.
- У Путина не поддержали инициативу украинской стороны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что процедура проведения выборов при условии вывода иностранных войск и передачи Украине контроля над украинско-российской границей в ОРДЛО не соответствует Минским соглашениям.