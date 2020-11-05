Новый план Украины по Донбассу: в Киеве назвали главную проблему

Россия должна обеспечить вывод войск с Донбасса - Резников / УНИАН

Согласно пунктам Минских соглашений, с территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей должны быть выведены все незаконные вооруженные формирования. Украина не сможет реализовать план по реинтеграции Донбасса, пока в ОРДЛО находятся российские войска.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью изданию РБК-Украина.

По его словам, план Киева по установлению мира на Донбассе учитывает вопрос реализации компонента безопасности. Невозможно перейти к политической части урегулирования конфликта до тех пор, пока российские войска находятся в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Резников акцентировал внимание на том, что контроль над ОРДЛО осуществляет Москва, поэтому Украина возлагает на Россию ответственность по вопросу деоккупации украинских территорий.Читайте такжеАрестович прокомментировал слова вице-премьера об "опухоли" Донбасса

"Конечно, мы указываем, что они (незаконные вооруженные формирования и российские войска, - ред.) должны выйти. Но ответственность возлагаем на Российскую Федерацию, потому что она контролирует сегодня эти территории и представителей оккупационных режимов", - подчеркнул Резников.

Война России и Украины на Донбассе