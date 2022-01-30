Новый шаг Путина по Донбассу – это провокация: в МИД Украины призвали РФ прекратить интеграцию ОРДЛО

Россия должна прекратить провокации и не препятствовать переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе - МИД Украины / УНИАН

Поручение президента РФ Владимира Путина по социальным выплатам и льготам для жителей временно оккупированных районов Донбасса является очередным нарушением суверенитета Украины, направленным на интеграцию ОРДЛО в Россию. Киев требует от Москвы прекратить гибридные провокации, которые усложняют переговоры в рамках нормандского формата и минского процесса. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Рассматриваем обнародование поручения президента РФ о предоставлении жителям временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей соцвыплат через российский портал "Госуслуги" как очередное нарушение суверенитета Украины, направленное на продолжение принудительной интеграции населения временно оккупированных территорий нашего государства в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство", - сообщили в пресс-службе МИД.

Читайте также"Особый статус" Донбасса и "формула Штайнмайера": в ТКГ объяснили ситуацию по консультациям с "ЛДНР"Также во внешнеполитическом ведомстве указали, что Россия прибегла к таким действиям по ОРДЛО именно в проблемной для безопасности Украины ситуации, когда Киев и международное сообщество прикладывают усилия для снижение уровня напряженности у границ украинского государства. Подобные решения Москвы не способствуют стабилизации обстановки.

В МИД Украины потребовали от России отменить поручение Путина, прекратить гибридные провокации и воздержаться от процессов, направленных на усложнение переговоров по мирному урегулированию конфликта в нормандском формате и минском процессе.

"Требуем от РФ отменить принятое решение, прекратить подобные гибридные провокации и воздерживаться от усложняющих дипломатический процесс шагов, прежде всего в работе Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы", - подчеркивается в сообщении.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству до 1 мая решить вопрос с получением жителями оккупированного Донбасса льгот и социальных выплат через портал Госуслуги. При получении денежных средств жителям ОРДЛО с паспортами РФ не понадобится регистрация места жительства на территории российского государства.

Предложение в России о признании Москвой "ЛДНР"

Депутаты Госдумы РФ от фракции КПРФ (Коммунистическая партия) внесли на рассмотрение парламента проект обращения к президенту Путину о признании так называемой "государственности" "ЛНР" и "ДНР". В документе говорится о том, что российские парламентарии просят главу государства признать "образования" на Донбассе в качестве "самостоятельных, суверенных и независимых государств". Также они призывают Путина провести переговоры с руководителями так называемых "ЛДНР" с целью установления правового сотрудничества.

В Кремле заявили, что Путин не знает о таком документе. Решение по "ЛДНР" будет приниматься в том случае, если состоится голосование.

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что "ЛНР" и "ДНР" Москва признавать пока не будет. Причем, по его словам, они, дескать, сами отозвали результаты своих "референдумов о независимости" после подписания Минских соглашений.

В КПРФ объявили о том, что Совет Госдумы РФ рассмотрит их инициативу по обращению к Путину относительно признания "ЛДНР" уже в феврале.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил РФ о том, что если Москва пойдет на признание "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе, российское государство выйдет из Минских соглашений.

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