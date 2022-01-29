Путин ускоряет интеграцию захваченного Донбасса: "гражданам России" обещают льготы и соцвыплаты

Путин поручил правительству РФ обеспечить предоставление жителям оккупированного Донбасса льгот и соцвыплат / Фото Reuters

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить жителей оккупированных российскими гибридными войсками "ЛДНР" территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей льготами и социальными выплатами. Решение касается только тех жителей ОРДЛО, у которых есть российские паспорта.

Как указано на сайте администрации президента России, Путин до 1 мая поручил правительству изучить вопрос о предоставлении "гражданам РФ", которые проживают на отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, социальных выплат и льгот.

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Также российский Кабмин должен при необходимости подать предложения по изменению механизма предоставления таких льгот и социальных выплат.

Подчеркивается, что правительству РФ поручено рассмотреть решение Путина до 1 мая 2022 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

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Инициатива в России о признании Москвой "ЛДНР"

Депутаты Госдума РФ от фракции Коммунистической партии (КПРФ) ранее внесли на рассмотрение российского парламента проект обращения к президенту Владимиру Путину о признании так называемой "государственности" "ДНР" и "ЛНР". В документе речь идет о том, что парламентарии просят главу РФ признать "образования" на Донбассе как "самостоятельные, суверенные и независимые" государства. Кроме того, они призывают Путина провести переговоры с руководителями так называемых "ЛДНР" для начала работы режима правового сотрудничества.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что Путин не знает о таком документе. Руководство России рассмотрит вопрос относительно "ЛДНР" в том случае, если состоится голосование.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Москва пока не собирается признавать "ЛДНР". Как утверждает дипломат, данные образования, дескать, сами отозвали результаты своих "референдумов о независимости" в обмен на подписание "Минска".

В КПРФ 24 февраля сделали заявление о том, что Совет Госдумы РФ рассмотрит их проект обращения к Путину по поводу "ЛДНР" уже в феврале.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Россия в случае признания "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе выйдет из Минских соглашений.