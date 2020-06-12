УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Новые возможности: зачем Украине новый статус в НАТО

12 июня 2020, 20:14

В Кабмине перечислили выгоды, которые получит наша страна.

НАТО
В Кабмине пояснили, что даст новый статус в НАТО / УНИАН

После получения особого статуса в НАТО, Украина сможет участвовать в планировании операций и получит допуск ко всем учениям Альянса.

Об этих и других выгодах членства в Программе расширенных возможностей НАТО рассказали в пятницу, 12 июня, в Офисе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

В первую очередь в офисе пояснили, что статус партнера расширенных возможностей является частью Инициативы НАТО по вопросам совместимости партнеров, которая имеет целью поддерживать и углублять сотрудничество между союзниками и партнерами.

"Это особый формат сотрудничества, который НАТО предлагает ближайшим союзникам, готовым тесно сотрудничать с Альянсом для противодействия мировым угрозам. Такой формат позволяет каждой стране выбрать сферы для взаимодействия, которые будут максимально полезными для нее и НАТО", - говорится в инфографике, обнародованном офисом.

Программа открывает широкие возможности секторальной взаимосовместимости с НАТО в сферах логистики, связи, управления войсками.

В офисе также сообщили, что в результате членства в программе Украина сможет участвовать в планировании операций НАТО, получит допуск ко всем учениям НАТО, доступ к передовому опыту и приоритетной сертификации сил и средстве.

Украина и НАТО

Как ранее писал Главред, Украине 12 июня предоставили в НАТО статус партнера с расширенными возможностями.

В начале июня нардепы поддержали законопроект об изменении воинских званий по стандартам НАТО. В начале мая вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции заявил, что Украина готова присоединиться к партнерству расширенных возможностей НАТО.

Также напомним, Венгрия поставила Украине новые условия для снятия вето в НАТО. По словам министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, в июне три совместные комиссии Украины и Венгрии должны согласовать шаги, которые решат спорные вопросы в отношениях двух стран.

Позже президент Владимир Зеленский поблагодарил Альянс за предоставление нашей стране особого статуса.

НАТО новости Украины Кабинет Министров
Сейчас вы просматриваете новость «Новые возможности: зачем Украине новый статус в НАТО». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:14
Новые возможности: зачем Украине новый статус в НАТО
20:12
Танці з зірками 2020 - список участников заинтриговал сеть Фото
19:58
В полиции указали неожиданную причину смерти украинки в Таиланде
19:47
СМИ узнали, какую меру пресечения изберут Стерненко Видео
19:41
Зеленский отреагировал на получение Украиной нового статуса в НАТО
19:36
Вкусные и красивые: легкие десерты с клубникой Видео
19:30
От двух до семи лет тюрьмы - пацанка Настя Иванова совершила разбой
19:22
Гороскоп всех знаков Зодиака на 13 июня: расставание с одиночеством и укрепление авторитета Видео
19:11
Украина стала в НАТО партнером с расширенными возможностями
19:01
"Тупой и мерзкий": "слуга народа" пиарился на раздаче детских книг
19:00
"Киска требует ласки": Глюкоза заинтриговала откровенным фото
18:50
МВФ высчитал, как долго экономика Украины будет страдать от карантина Видео
18:34
"Посадить Порошенко": эксперт пояснил проседание рейтинга Зеленского
18:30
Бил палкой детей и получил пулю в ногу: в Киевской области подстрелили депутата
18:27
В Шэрон Стоун ударила молния
17:44
СБУ ко Дню России потроллила посольства РФ патриотическими муралами Видео
17:43
"Тиран и гуляка": названы самые плохие мужья по знаку Зодиака
17:34
Новое ослабление карантина в Украине с 15 июня: что еще разрешат
17:15
РФ обвинили в нарушении международных правил при поставках нефтепродуктов в Украину
17:06
"Возвращайтесь в Африку": как Англию накрыли массовые беспорядки
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять