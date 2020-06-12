Новые возможности: зачем Украине новый статус в НАТО

В Кабмине пояснили, что даст новый статус в НАТО / УНИАН

После получения особого статуса в НАТО, Украина сможет участвовать в планировании операций и получит допуск ко всем учениям Альянса.

Об этих и других выгодах членства в Программе расширенных возможностей НАТО рассказали в пятницу, 12 июня, в Офисе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

В первую очередь в офисе пояснили, что статус партнера расширенных возможностей является частью Инициативы НАТО по вопросам совместимости партнеров, которая имеет целью поддерживать и углублять сотрудничество между союзниками и партнерами.

"Это особый формат сотрудничества, который НАТО предлагает ближайшим союзникам, готовым тесно сотрудничать с Альянсом для противодействия мировым угрозам. Такой формат позволяет каждой стране выбрать сферы для взаимодействия, которые будут максимально полезными для нее и НАТО", - говорится в инфографике, обнародованном офисом.

Программа открывает широкие возможности секторальной взаимосовместимости с НАТО в сферах логистики, связи, управления войсками.

В офисе также сообщили, что в результате членства в программе Украина сможет участвовать в планировании операций НАТО, получит допуск ко всем учениям НАТО, доступ к передовому опыту и приоритетной сертификации сил и средстве.

Украина и НАТО

Как ранее писал Главред, Украине 12 июня предоставили в НАТО статус партнера с расширенными возможностями.

В начале июня нардепы поддержали законопроект об изменении воинских званий по стандартам НАТО. В начале мая вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции заявил, что Украина готова присоединиться к партнерству расширенных возможностей НАТО.

Также напомним, Венгрия поставила Украине новые условия для снятия вето в НАТО. По словам министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, в июне три совместные комиссии Украины и Венгрии должны согласовать шаги, которые решат спорные вопросы в отношениях двух стран.

Позже президент Владимир Зеленский поблагодарил Альянс за предоставление нашей стране особого статуса.