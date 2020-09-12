"Обсудили не все": Зеленский назвал главное достижение нормандской встречи

Зеленский назвал достижение нормандской встречи / УНИАН

Главным достижением нормандской встречи политических советников в Берлине стало решение о продлении перемирия на Донбассе. Однако участникам удалось обсудить далеко не все вопросы.

Об этом на брифинге в Одессе в субботу, 12 сентября, заявил президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОПУ.

Он отметил, что встречи советников означают, что будет планироваться и саммит лидеров нормандского формата.

"Они обсудили не все и не поставили точку во многих вопросах, поэтому будет еще одна встреча советников. Самое главное решение, которое на сегодня есть, - это соблюдение и продление режима тишины", - сказал Зеленский.

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Он добавил, что не на все 100% доволен режимом тишины, поскольку он был нарушен и Украина понесла боевые потери.

"Но если мы идем к выполнению минских соглашений, если мы идем к миру на востоке нашей страны - первый и главный вопрос - соблюдение режима тишины", - добавил Зеленский. Он отметил, что такого продолжительного режима тишины еще не было.

Переговоры в нормандском формате: