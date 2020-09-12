УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Обсудили не все": Зеленский назвал главное достижение нормандской встречи

12 сентября 2020, 19:00

По словам лидера государства, планируется еще одна встреча политических советников в Берлине.

Зеленский
Зеленский назвал достижение нормандской встречи / УНИАН

Главным достижением нормандской встречи политических советников в Берлине стало решение о продлении перемирия на Донбассе. Однако участникам удалось обсудить далеко не все вопросы.

Об этом на брифинге в Одессе в субботу, 12 сентября, заявил президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОПУ.

Он отметил, что встречи советников означают, что будет планироваться и саммит лидеров нормандского формата.

"Они обсудили не все и не поставили точку во многих вопросах, поэтому будет еще одна встреча советников. Самое главное решение, которое на сегодня есть, - это соблюдение и продление режима тишины", - сказал Зеленский.

Читайте такжеКравчук "поставил крест" на соглашениях по Донбассу

Он добавил, что не на все 100% доволен режимом тишины, поскольку он был нарушен и Украина понесла боевые потери.

"Но если мы идем к выполнению минских соглашений, если мы идем к миру на востоке нашей страны - первый и главный вопрос - соблюдение режима тишины", - добавил Зеленский. Он отметил, что такого продолжительного режима тишины еще не было.

Переговоры в нормандском формате:

  • В Берлине 11 сентября состоялись переговоры советников лидеров стран нормандского формата.
  • Ермак заявил, что главным результатом переговоров политических советников в нормандском формате 11 сентября в Берлине стала договоренность о продлении режима тишины на Донбассе.
  • Президент Украины Владимир Зеленский надеялся, что после встречи политических советников в Берлине состоится встреча в нормандском формате лидеров Украины, Германии, Франции и России.
перемирие новости Донбасса новости Украины Владимир Зеленский нормандский формат
Сейчас вы просматриваете новость «"Обсудили не все": Зеленский назвал главное достижение нормандской встречи». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

19:00
"Обсудили не все": Зеленский назвал главное достижение нормандской встречи
18:55
Танкер украинкого капитана не принимают в портах ЕС из-за спасения мигрантов
18:51
Гороскоп для всех на 13 сентября: явный обман, крах надежд и успехи Видео
18:24
Ермак обвинил внутренних и внешних врагов в срыве режима тишины на Донбассе Видео
18:20
Губернатор Черниговщины подал в отставку и назвал главную причину
17:50
Семья Лукашенко полетела в Россию – СМИ
17:31
В Instagram Заворотнюк впервые за полгода появилось сообщение
17:15
"Успехи и любовные драмы": одному знаку Зодиака грозят "амурные качели"
17:11
Врач раскрыла важное правило насчет воды Видео
16:30
Меркель "проехалась" по властям Беларуси и восхитилась мирными демонстрантами Видео
16:27
Киев попал в "оранжевую" зону: как будут работать школы
15:52
В Украине возросло число областей, которым не светит ослабление карантина Видео
15:51
Дания выступила за новую дискуссию по Северному потоку-2 Видео
15:42
В Минске "зеленые человечки" брутально пакуют женщин в автозаки Видео
15:13
Венедиктова рассказала, куда тянули Украину в ситуации с вагнеровцами Видео
15:00
Венедиктова раскрыла подробности увольнения Пискуна Видео
14:25
"Скорая" будет приезжать быстрее: в Минздраве анонсировали изменения Видео
14:11
Белорусский политолог рассказал, чего больше всего боится Лукашенко Видео
14:00
В дом Камалии "зашел" Covid-19: певица назвала главную опасность вируса
13:42
СМИ подсчитали, во сколько обошлась России поддержка режима Лукашенко
12:54
Колесникову перевели из СИЗО в следственную тюрьму Жодино Видео
12:42
В МИД рассказали, как Украина планирует вернуть Крым
12:34
Гороскоп на сентябрь 2020: одному знаку Зодиака сулят "потрясные" результаты
12:28
На Сумщине упал и загорелся легкомоторный самолет
12:03
Как коронавирус поражает бронхи: ученые показали фото
12:01
В ЦИК Беларуси ни сном ни духом о дате инаугурации Лукашенко Видео
12:00
У известного ведущего коронавирус и двусторонняя пневмония
11:29
"Сорваны пломбы": журналист проекта Схемы Ткач пожаловался на проникновение в дом Видео
11:22
Генпрокурор Венедиктова высказалась о возможности своей отставки Видео
11:08
Коронавирус в Украине "вошел в раж" – за сутки три тысячи больных и рекорд по смертям Видео
10:51
США уже безнадёжны, их распад неизбежен мнение Видео
10:48
Когда вернется нормальная жизнь после пандемии: главный инфекционист США дал прогноз Видео
10:47
Кравчук объяснил, почему Путину не нужен Лукашенко Видео
10:19
Гороскоп для всех на 12 сентября: коренные изменения и дорогие ошибки Видео
10:16
Врач рассказал, будут ли в Киеве закрывать школы на карантин из-за Covid-19
09:59
Наказать Россию за отравление Навального: в Бундестаге начались бурные дебаты Видео
09:23
Новый антирекорд в Киеве: обнаружены 428 случаев заражения Covid-19 за сутки Видео
08:59
Две европейские страны бьют антирекорды по числу новых больных Covid-19 Видео
08:49
Мягкая капитуляция: что не так с совместным инспектированием на Донбассе мнение
08:36
Кравчук назвал главное условие своей поездки в ОРДЛО Видео
08:32
Врач рассказал, каким регионам грозит рост смертности от Covid-19 Видео
08:01
В МИД России обозначили проблемы, которые мешают интеграции с Беларусью Видео
07:25
Степанов рассказал, к чему ведет текущая ситуация с Covid-19 в Украине Видео
07:15
Просыпаюсь в 3 часа ночи: эксперты назвали причины Видео
06:53
Почему Украине нельзя закрывать школы на карантин мнение
06:34
Эксперт назвал лучшую валюту для хранения сбережений во время пандемии
06:03
"Сиськи сейчас вывалятся": Лобода взбудоражила в слишком коротком платье
05:33
Бакс штурмует новую высоту: эксперты рассказали о скачке курса доллара Видео
05:05
Названы самые верные мужчины по знаку Зодиака
05:02
Ученые признали популярный деликатес разносчиком коронавируса
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять