"Обсудили не все": Зеленский назвал главное достижение нормандской встречи

По словам лидера государства, планируется еще одна встреча политических советников в Берлине.
Главным достижением нормандской встречи политических советников в Берлине стало решение о продлении перемирия на Донбассе. Однако участникам удалось обсудить далеко не все вопросы.
Об этом на брифинге в Одессе в субботу, 12 сентября, заявил президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОПУ.
Он отметил, что встречи советников означают, что будет планироваться и саммит лидеров нормандского формата.
"Они обсудили не все и не поставили точку во многих вопросах, поэтому будет еще одна встреча советников. Самое главное решение, которое на сегодня есть, - это соблюдение и продление режима тишины", - сказал Зеленский.
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Он добавил, что не на все 100% доволен режимом тишины, поскольку он был нарушен и Украина понесла боевые потери.
"Но если мы идем к выполнению минских соглашений, если мы идем к миру на востоке нашей страны - первый и главный вопрос - соблюдение режима тишины", - добавил Зеленский. Он отметил, что такого продолжительного режима тишины еще не было.
Переговоры в нормандском формате:
- В Берлине 11 сентября состоялись переговоры советников лидеров стран нормандского формата.
- Ермак заявил, что главным результатом переговоров политических советников в нормандском формате 11 сентября в Берлине стала договоренность о продлении режима тишины на Донбассе.
- Президент Украины Владимир Зеленский надеялся, что после встречи политических советников в Берлине состоится встреча в нормандском формате лидеров Украины, Германии, Франции и России.