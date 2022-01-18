Оккупированный Донбасс приближается к России: в ЕС бьют тревогу из-за ситуации с "ЛДНР"

Существует риск фактического присоединения Россией Донбасса - Боррель / Фото Reuters

В Евросоюзе опасаются фактического присоединения РФ оккупированного Донбасса. Регионы, которые контролируются российскими боевиками "ДНР" и "ЛНР", становятся все ближе к России. Поэтому существует риск постепенного практического присоединения захваченных районов к российскому государству.

Как сообщает Euractive, руководитель внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в понедельник, 17 января, на заседании Европейского парламента в Страсбурге заявил о риске "фактической интеграции" оккупированных районов Донбасса с Россией. Данная проблема его "все больше беспокоит".

Читайте такжеУгрозы Украине не будет, если Киев пойдет на запуск "Минска": РФ разразилась ультиматумом ЗападуПо словам чиновника, регионы на востоке украинского государства, которые контролируются оккупационными "ЛДНР", "удаляются все дальше и дальше" от Украины, и, тем самым, "становятся все ближе и ближе к России".

Боррель подчеркнул, что в такой ситуации присутствует риск постепенного фактического присоединения оккупированного Донбасса к России.

Переговоры по Донбассу

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев рассматривает два варианта относительно дальнейших переговоров по Донбассу. Речь идет об участии в процессе США и диалоге с российским главой государства Владимиром Путиным. Прямые переговоры президентов поддерживают и на Западе.

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В декабре Зеленский провел встречи с канцлером ФРГ Шольцем и президентом Франции Макроном. Стороны договорились о продолжении переговоров в рамках "Нормандии" и выразили готовность приложить серьезные усилия для реализации парижских договоренностей, подписанных в декабре 2019 года на саммите лидеров нормандского формата.

Хозяин Кремля Владимир Путин говорил, что Россия, которая отказывается от встречи в рамках нормандского формата, может согласиться на новый саммит в том случае, если Киев, дескать, пойдет на запуск "Минска".

Украина разработала новый план по Донбассу, который Киев отправил США, Франции и России. Как полагает президент Зеленский, механизм можно реализовать при содействии стран Запада.

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