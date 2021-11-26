Военная операция ВСУ по Донбассу – не сценарий для Украины: Зеленский назвал главную цель Киева

Украина не готова к силовому сценарию по деоккупации Донбасса / Скриншот трансляции пресс-марафона

Украина не может пойти на реализацию военной операции по освобождению оккупированных районов Донбасса. Главное – это люди, и украинское государство не может пойти на такой шаг, чтобы не потерять "всю свою армию". Политические силы, которые делают заявления о силовом сценарии, не думают о ВСУ. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе своего пресс-марафона он сказал о том, что заявления политиков, которые говорят о возможности силового освобождения оккупированного Донбасса, не думают об украинской армии. Украина не может "потерять всю свою армию".Читайте такжеПресс-марафон Зеленского "30 вопросов президенту Украины": онлайн-трансляция

"Считаю, что политические силы, которые говорят, что нам сегодня нужно идти войной, мне кажется, точно не думают о нашей армии. Куда-то идти мы сейчас не будем. Я считаю, что люди - прежде всего. Мы не можем потерять всю нашу армию… Это сегодня невозможно", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, ранее спикер Кремля Дмитрий Песков обвинил Украину в якобы планах по реализации силового сценария по освобождению оккупированного Донбасса. Такие якобы "меры", в которых российские власти обвиняют Киев, являются "красными линиями" для России.

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